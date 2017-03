Felfüggesztették a szülésért pénzt kérő orvost

Dr. Merkely Béla, a Klinikai Központ elnöke a vizsgálat idejére azonnali hatállyal felfüggesztette az érintett orvost a munkavégzési kötelezettség alól.

További tájékoztatást a vizsgálat lezárását követően ad az intézmény - közölte a Semmelweis Egyetem.

Korábban több lap is közölte, hogy egy anya beszámolója szerint a SOTE II. klinikájának főorvosa 160 ezer forintot kért tőle egy szülés után, hogy abból kifizesse a műtő bérleti díját, illetve a műtétet végző csapatot. A poszt alatt több kommentelő is hasonló tapasztalatokról számolt be.