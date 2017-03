Tilos a kullancsokat irtani - egy magyar találmány segíthet

A kullancsok aktivitása a téli hónapokban megszűnik, de elég egy-két nap jó idő, és máris tömegével jelennek meg ezek a vérszívók. Legalább 10, de van olyan terület, ahol 40 százalékuk fertőzött egy olyan betegség – a Lyme-kór – baktériumával, amely ellen az ember nem tud védekezni, évekig lappanghat, és az egész szervezetet képes megtámadni. Jellegzetes bőrgyulladást, makacs lázas állapotot, influenzához hasonló vagy ízületi fájdalommal járó tüneteket okozhat. A kullancsok kisebb része egy olyan betegség vírusát terjeszti – az agyhártyagyulladásét –, amely ellen a népesség nagy része nincs beoltva. Ezeken kívül bakteriális fertőzéseket és tibolát is el lehet kapni tőlük, ami nyirokcsomó-gyulladást okoz. Kullancsból pedig egyre több van, ezért érdemes odafigyelni a védekezésre - írja a Világgazdaság.

A Lyme Borreliosis Alapítvány évek óta szeretné elérni, hogy ingyenesen be lehessen vizsgáltatni a kullancsokat, a Lyme-tesztet pedig támogassa a betegbiztosítás. magánlaborítóriumookban lehet megvizsgáltatni a kullancsot, ennek djí 6-8 ezer forint. Ez azért lenne fontos, hogy pontos adatok legyenek a fertőzött kullancsok mennyiségéről és elterjedésükről. Másrészt a Lyme-kórt nehéz diagnosztizálni, ha viszont biztosan lehetne tudni, hogy egy fertőzött kullancs egyszer megcsípett valakit, gyorsabban lehetne eredményre jutni.

Az alapítvány azt is fontosnak tartaná, hogy újra lehessen irtani a kullancsokat. Ezt

2010-ben betiltotta az Európai Unió.

Lenne megoldás a védekezésre, olyan is, ami csak a kullancsot pusztítja, mégsem lehet alkalmazni.

„Érthetetlen, hogy azt a vegyszert, amit az unió ilyen célra veszélyesnek ítélt, raktárak kártevőktől való megvédéséhez legálisan használják – mondta el Bózsik Béla Pál, az OKI Szerológiai Laboratóriumának nyugalmazott főorvosa, az alapítvány kuratóriumának elnöke. – Ráadásul, amíg 5 milliliter kellett háromezer négyzetméterre a kullancsok ellen a természetben, addig ugyanezt a mennyiséget 5-15 négyzetméterre egy raktárban ki lehet tenni. A vakvéletlenre bízzuk, hogy egy parkban vagy az udvarunkon megcsíp vagy nem csíp meg egy olyan vérszívó, amely többféle betegséget terjeszt, köztük olyat, ami halálos kimenetelű is lehet vagy maradandó károsodást okoz. Azt is tapasztaljuk, hogy a kullancsokkal már nem csak az erdőkben lehet találkozni, közelebb jöttek az emberhez, és egyre több van belőlük. Nem csoda, hiszen ha nem pusztítja őket semmi, jobban szaporodnak.”

Hazánkban legalább húszfajta kullancs honos, a legtöbb fertőző állat Vas, Zala, Somogy, Nógrád és Borsod megyében van, ezeken a területeken ugyanis sokkal több a vad. Az, hogy mennyi kullancs van egy területen, főleg attól függ, milyen a páratartalom, a hőmérséklet és mennyi vad él ott.

Bózsik Béla Pál azt mondta: évekkel ezelőtt kidolgoztak egy

környezetbarát, vegyszermentes megoldást is.

Ez egy közönséges penészgomba felhasználásával fejti ki hatását, és semmi másra nem ártalmas, csak a kullancsra. Már szerződést is kötöttek egy befektetővel, és több önkormányzat is érdeklődött a védekezés felől, így meglehet, hogy az idei lesz az első év, amikor végre alkalmazni is tudják. „Már az is nagy előrelépés lenne, ha legalább közparkokban, lakott területen használni lehetne. Igény lenne rá, az unió több országában is évek óta kampányolnak azért, hogy lehessen irtani a kullancsot. Mindeddig hiába. Felfoghatatlan, hogy egy egyre több emberre ártalmas, haszontalan élősködőt miért védenek ekkora erőkkel. Főleg mivel az unió különösen kullancsveszélyes terület” – tette hozzá.