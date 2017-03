Veszélyes kanyarok a kanyarójárvány körül

Bár a kötelező védőoltások beadása életkorhoz kötött, indokolt esetben előbb is kérhetők - mondta az InfoRádiónak a Budai Oltóközpont vezetője a makói kórházban kialakult kanyarójárvánnyal összefüggésben. Béres Zsuzsanna hozzátette: külföldi utazás esetén érdemes kérni a háziorvostól a védőoltást, ugyanis a betegség már Belgiumban is megjelent.

Indokolt esetben előrébb hozhatóak a kötelező védőoltások, egyeztetni kell a gyerekorvossal vagy oltóközpontot célszerű felkeresni – mondta Béres Zsuzsanna.

„Egy tizenkét hónapos gyerek is oltható. Ennek azonban az a veszélye, hogy az immunrendszer még nem annyira érett, így picit gyengébb immunitás alakul ki. Ugyanakkor immunizálatlanság esetében komolyabb és súlyosabb formában zajlik a betegség.

A Budai Oltóközpont vezetője kiemelte, indokolt eset lehet az adott térségbe utazáson kívül az is, ha a szülő tart attól, hogy a gyermek megfertőződik vagy van más betegsége is.

„Speciális immunhiányos állapotokban is. Meg lehet nézni az ellenanyagszintet is. Akkor is, ha korábban kezd a gyerek közösségbe járni, mindig egyéni mérlegelést igényel.”

Romániában úgy védekeznek, hogy egy-két hónappal előrébb hozzák a kötelező védőoltás beadását – mondta el a Béres Zsuzsanna. A Budai Oltóközpont vezetője hozzátette, ez szervezéstechnikai kérdés, és mivel a kötelező oltás ingyenes állami juttatás, egyszerűbb az iskolában sok gyereknek egyszerre beadni.

„A két oltás 99 százalékos védettséget tud adni. Egészséges felnőtt esetében nincs szükség emlékeztető oltásra.”

Az átoltottság csökkenése miatt az elmúlt években Nyugat-Európa számos országában kisebb-nagyobb járvány tört ki. Belgiumban január óta 70 megbetegedést regisztráltak – jelezte a Budai Oltóközpont vezetője.