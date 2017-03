Megszavazták a zárt tranzitzónák létrehozását

Megszavazta az Országgyűlés az úgynevezett idegenrendészeti őrizet bevezetését: Szerbia felé nyitott tranzitzónákat hoznak létre a déli határ mentén, ahová gyakorlatilag bezárják az illegális bevándorlókat, hogy ne mozoghassanak szabadon Magyarország területén. Herczeg Zsolt összefoglalója.

A migránsok csak ezekben a tranzitzónákban nyújthatják be a menedékkérelmüket és ott is kell megvárniuk annak elbírálását - mondta Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának szóvivője.

„Ez a tranzitzóna Szerbia felé nyitott lesz, tehát nyugodtan lehet távozni az eljárás közben is Szerbia felé. Fontos változás az is, hogy az ország területén illegálisan tartózkodó személyt nemcsak a határjeltől 8 kilométeren belülről kell és lehet a tranzitzónába kísérni, hanem az ország egész területéről ide fogják elkísérni. Ez az új szabályozás csak a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején alkalmazható. Ezt a kormány a múlt héten szeptemberig meghosszabbította. A fő cél, hogy megvédjük a magyar embereket és Európát is, ez a javaslat mindkettőt szolgálja egyszerre. Szomorú az, hogy volt a parlamentben 28 képviselő, akik nem a magyar emberek biztonságára szavazott, hanem a migránsok mellé állt. Ezek a baloldali képviselők voltak, ahogy a szavazási lista mutatja. A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ez március 18-a vagy 19-e lesz.”

Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az új szabályozás megjelel az uniós szabályoknak, de ettől függetlenül nyilván vitázni fognak róla Brüsszellel.

„Állunk elébe. Szerintünk ez megfelel az uniós jognak, a dublini egyezménynek, minden szempontból eleget teszünk a nemzetközi kötelezettségeinknek.”

Kósa Lajos cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a magyar rendőrök és katonák verik a migránsokat a határon.

„Ez is megalapozatlan. Eddig mindegyik annak bizonyult. Joggal tételezzük fel, hogy a rendőrök épp úgy jártak el, mint eddig és azok az emberek nem mondanak igazat.”

Az Együtt elfogadhatatlannak tartja, hogy az országgyűlés drákói szigort vezet be a déli határon - mondta a párt független képviselője. Szelényi Zsuzsanna emlékeztetett arra, hogy a védett korosztály korhatárát korábban 18-ról 14-re szállították le, így egy egyedül érkező 15 éveseket is bezárják ezekbe a tranzitzónákba, ami szerinte a magyar és a nemzetközi gyermekjogi előírásokkal is ellentétes.