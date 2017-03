Mi lesz az Alexandra-utalványokkal? - lapszemle

A Magyar Nemzet veszélyes mellékhatásokról ír. A lap hangsúlyozza, hogy hazánkban könnyen előfordulhat, hogy hónapokig ki sem derül, ha valakinek az egyre súlyosabb panaszait egy rendszeresen szedett orvosság okozza. Bár kötelező, nem mindig jelentik, ha problémát okoz egy gyógyszer. A 2015. májusi adatok szerint míg az Egyesült Államokban egy év alatt 920 ezernél is több mellékhatás-bejelentés érkezett az illetékesekhez, addig ez a szám Magyarországon 1493. Egymillió lakosra így az Egyesült Államokban 2933 bejelentés jutott, míg hazánkban csak 151.

Lesújtó eredménnyel zárult az Európai Unió kiemelt mézpiaci ellenőrzése: a vizsgált 2264 termék ötödéről derült ki, hogy hamisítvány – írja a Magyar Idők. A lap kiemeli, hogy az EU Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatósága azt követően indított eljárást, hogy a termelők – köztük a magyar méhészek – 2015 végén Brüsszelben és Budapesten is arra hívták fel a figyelmet, hogy a polcokra nem természetes eredetű, ázsiai mézek kerülnek. Bár az elmúlt időszakban a magyar boltok polcairól már szinte eltűntek a kínai mézek, az exportpiacokon továbbra is gondot okoz a hamisított távol-keleti termékek jelenléte.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy az elmúlt három évben a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozások száma majdnem megduplázódott, míg a kisadózók tételes adóját fizetők száma közel 120 ezerrel nőtt. A Nemzetgazdasági Minisztérium legfrissebb adataiból az is kiderült, hogy a jelenlegi vállalkozások jellemzőit alapul véve – várakozásaik szerint 8-10 milliárd maradhat az újonnan áttérő kivás cégeknél. Idén a katára és a kivára áttérő vállalkozásoknál az átalakításoknak köszönhetően összesen mintegy 24-26 milliárd forint maradhat.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy mi lesz az Alexandra-utalványokkal, amiből még sok lehet a vevőknél és a vásárlástól számított egy évig bármelyik Alexandra-üzletben levásárolhattak volna. Most viszont csak abban a négy boltban váltják be őket, melyek Matyi Dezső alapító-tulajdonos érdekeltségében maradtak, ő megerősítette, hogy két budapesti, egy győri és egy kaposvári üzlet továbbra is nyitva tart. A Líra könyvesboltlánc és a Móra Könyvkiadó tulajdonosai a tervek szerint 24 Alexandra-üzletet nyitnának újra közösen, de a megmaradt könyvutalványokat az Alexandra-könyvesboltokból lett Líra–Móra-üzletek nem fogják beváltani.

A Magyar Idők arról ír, hogy több érv szól a Római-part mentén tervezett gát megépítése mellett. A hétfős esti, óbudai lakossági fórumon a heves viták közben elhangzott, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki és biztonsági szempontból a római-parti árvízvédelmi nyomvonalat javasolja a Nánási út–Királyok útja nyomvonallal szemben. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes kijelentette, hogy a Fővárosi Közgyűlés tavasszal hoz végleges döntést és figyelembe kell venni a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a korábbi és jelenlegi fővárosi közgyűlések vízpart menti nyomvonalat támogató állásfoglalását és a mostani, a két nyomvonalat összehasonlító vizsgálat eredményét is.

A Napi.hu-n arról lehet olvasni, hogy a háztartások negyedének hitelt kell felvennie, hogy kifizesse a fűtésszámláját és közel felük nem használ termosztátot a megfelelő hőmérséklet fenntartására. Egy friss felmérés arra is rámutatott, hogy a háztartások közel fele nem teszi meg a megfelelő lépéseket a felhasznált energia csökkentése érdekében.

A Pénzcentrum arról készített összeállítást, hogy a magyarországi multik folyamatosan nyitják a webshopokat. A portál kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban három ismert áruházlánc indított webshopot, van köztük olyan, ahonnan már okostelefonról is lehet rendelni.

A Portfolio arról ír, hogy Magyarországon gyártott eszközök is vannak a most kilőtt európai műhold fedélzetén.A magyar cégek többnyire radiátorokat, optikai ernyőket, kalibrálóernyőket és rögzítőelemeket terveztek és gyártottak. A 2015-ben elindított műhold és a most kilőtt párja 10 helyett 5 naponta készít új felvételeket Európa teljes területéről és kiemelt jelentőségük lehet a katasztrófahelyzetek feltérképezésében és a klímaváltozás hatásainak követésében is.