Miért nem kérdezi meg orvosát, gyógyszerészét?

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) legfrissebb adatai is azt mutatják, hogy Magyarország jelentős lemaradásban van e területen. A 2015. májusi adatok szerint míg az Egyesült Államokban egy év alatt 920 ezernél is több mellékhatás-bejelentés érkezett az illetékesekhez, addig ez a szám Franciaországban közel 236 ezer, Magyarországon 1493. Egymillió lakosra így az Egyesült Államokban 2933 bejelentés jutott, Franciaországban 3593, míg hazánkban csak 151.

A Magyar Nemzet egy esetet is ismertet, amikor egy nőnek vérnyomásproblémáira írtak fel két gyógyszert, ám mellékhatásként köhögés és reflux is jelentkezett nála. Négy hónap után derült ki, hogy tüneteit a gyógyszerek okozzák. Addigra már gyomortükrözésre is elküldték.

Ilku Lívia, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének igazgatója szerint az orvosok és a gyógyszerészek számára

kötelező, hogy jelentsék a mellékhatásokat

az OGYÉI-nek, de ezt a betegek is megtehetik, bár ezen a területen a magyarok egyelőre meglehetős lemaradásban vannak. A szakember szerint mindig fel van sorolva a betegtájékoztatóban, hogy milyen mellékhatások, milyen gyakorisággal fordulhatnak elő. Ezeket számszerűen mérik, a cégek és a gyógyszerügyi hatóság folyamatosan monitorozzák a visszajelzéseket. Ha mégis gyakrabban fordul elő egy mellékhatás, vagy újak jelentkeznek, akkor lehetséges, hogy újra kell vizsgálni a terméket vagy változtatni a betegtájékoztatón; szélsőséges esetben az engedélyt is visszavonják.

A forgalmazónak időnként kötelező benyújtani a szer előny-kockázat értékelését, ám ez alapján az Európai Gyógyszerügynökség 2012 és 2015 között egy esetben sem vont vissza gyógyszert, és arra sem volt példa, hogy felfüggesztettek volna forgalomba hozatali engedélyt.

A betegek gyógyszerszedéssel kapcsolatos szélsőséges viselkedéséről és a mellékhatásokról érdekes képet adott Patrik Zsuzsanna szakgyógyszerész is. Szerinte sokan nem is mennek vissza ugyanahhoz az orvoshoz, nem mondják el az előzményeket, így ki sem derülhet, hogy esetleg mellékhatás okozza a problémát. Arra a kérdésre, hogy mellékhatás miatt a gyógyszerésztől kérnek-e segítséget, úgy válaszolt: ez a patikájukban ritkának számít, 28 év alatt alig találkozott ilyen beteggel.

Bárdos Judit háziorvos a témával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet: fontos, hogy a terápiát mindig a háziorvos állítsa össze, ugyanis manapság sajnos gyakori, hogy a „szomszéd által áthozott” gyógyszerekkel próbálja kezelni magát valaki.