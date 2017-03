Lázár János: május 1-jére megépül a második kerítés a déli határon

A tárcavezető közölte: a kormány szerint az európai joggal összeegyeztethető törvénycsomagot hagyott jóvá az Országgyűlés. Hozzátette, a kabinet megítélése szerint a biztonság fontosabb az illegális bevándorlók szabad mozgásának garantálásánál.

Azt is mondta, hogy a jogszabály teljesíti Németország és Ausztria elvárásait, a két ország ugyanis rendszeresen kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy továbbra is migránsok százai, ezrei érkeznek hozzájuk a balkáni útvonalról. Így ez a törvénycsomag segít Németországnak és Ausztriának is - jelentette ki.

Megerősítette egyúttal, hogy a már épülő

második határkerítésnek május 1-jéig kell elkészülnie.

Tuskot támogatják

Lázár János szólt az Európai Tanács elnökének esedékes választásáról is, amellyel kapcsolatban közölte: mivel a magyar kormánypártok az Európai Néppárt tagjai, ezért a pártcsalád javaslatát támogatják. Orbán Viktor az elmúlt időszakban próbált kompromisszumot létrehozni Lengyelország és az Európai Tanács (ET) tagjai között, de ez nem vezetett eredményre. A magyar kormánypártok így a néppárti tagságból eredő kötelezettséghez tartják magukat, még akkor is, ha megértik az ET-elnöki jelöléssel kapcsolatban a lengyelek problémáját - fejtette ki Lázár János, utalva arra, hogy a lengyel kormány nemrég váratlanul bejelentette: a jelenlegi ET-elnök, Donald Tusk helyett Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli a testület élére. A legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt Donald Tusk jelöltségét támogatja.

Mágnesszalagok a levéltárban

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy a kormány - a Nemzeti Emlékezet Bizottságának javaslata alapján - átadja a titkosszolgálati mágnesszalagokon tárolt adatokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A rendszerváltás előtt a Belügyminisztériumban keletkezett és az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében lévő adathordozóknak legkésőbb az első félév végéig kell átkerülniük a levéltárba - tájékoztatott a tárcavezető. Azt is mondta, hogy ezt követően megkezdődik az adattartalmak minősítésének felülvizsgálata.

29 kanyarógyanús megbetegedés

Lázár János tájékoztatást adott a kanyaróhelyzetről is. Szerda délutáni adatokra hivatkozva közölte: országosan eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint. A betegek ellátása zajlik, a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll. Azt is mondta, hogy minden megbetegedettnek volt védőoltása.

Kutatók és táborozók

Beszámolt továbbá arról, hogy a stratégiai kabinet jóváhagyta a kiváló, a saját szakterületükön a világ élvonalába tartozó kutatóknak szóló programot, amelybe 2022-ig 9 milliárd, majd évi 3 milliárd forint kerül.

Tudatta emellett, hogy Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos javaslatára jóváhagyták a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáboroztatás programját, amelyre 172 millió forint támogatást biztosítanak.

9 osztály 2019-ben

A 9 osztályos általános iskola ügyében Lázár János kérdésre azt mondta: ha a köznevelési kerekasztal támogatja, és meglesz róla a szakmai konszenzus, leghamarabb 2019 őszén indulhat, felmenő rendszerben. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a kormány nem döntött a bevezetéséről.

Gyász

Lázár János a tájékoztató elején a kormány nevében együttérzését fejezte ki az életének 90. évében elhunyt Oláh György Nobel-díjas kémikus hozzátartozóinak. Szavai szerint egy nagy hazafit, a magyar tudományos élet egyik legkiválóbb tagját veszítette el a magyarok közössége.

