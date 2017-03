Bevált az adóhatósági szemléletváltás

Több mint 260 milliárd forint köztartozást hajtott be tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - mondta Tállai András, a szervezet vezetője a Magyar Időknek. A NAV vezetője az interjúban elmondta, ez annak is köszönhető, hogy a hatóság változtatott a módszerein.

A Magyar Időknek adott interjújában Tállai András kiemelte, kényszerítő lépések helyett többször küldtek felszólítást az adósoknak, de sokszor "fel is kellett lépniük" az adóellenőröknek. 11 millió alkalommal keresték meg a bankokat és több ezer esetben a cégek telephelyére is kimentek az adóvégrehajtók, szükség esetén az egyen-ruhás pénzügyőrök is részt vettek a végrehajtásokban.

Majdnem félmillió fizetési felszólítást postázott az elmaradással küzdő cégeknek és magánszemélyeknek, ez kétszer annyi, mint amennyit tavaly küldtek - mondta a NAV vezetője a Magyar Időknek. Tállai András hozzátette, a hivatal megváltozott: együttműködő, segítő hozzáállása komoly eredményeket hozott, ugyanakkor hangsúlyozta, a nem fizetők esetében a törvény engedte szigorral lépett fel az adóhatóság.

Több százezer inkasszót rendelt el a hatóság és tízezrével rendelte el az adósok munkabérének részbeni elvonását, valamint ingóságok és ingatlanok lefoglalását. Tállai András elmondta, néha szokatlan dolgokat is lefoglaltak, volt, hogy a köztartozás fedezetét madáretető, kutyaruha-szállítmány, masszőrszék vagy felfújható ugrálóvár adta olvasható a Magyar Időkben megjelent interjúban.