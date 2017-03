Pályázatot írtak ki az 5-ös metró előkészítésére

A csepeli HÉV-et hoznák be

a föld alatt a Kálvin térig.

A metró, vagy ahogy más tervekben nevezik, gyorsvasút, érintené a csepeli szigetcsúcsot, a Nemzeti Színház környékét és a Kálvin térnél át lehetne szállni róla a 3-as és a 4-es metróra - írja a Blikk.

A későbbiekben a vonalat tovább lehetne vezetni az Astoria felé: onnan a korábbi tervek szerint átszelné az egész várost. Megállna többek között a Liszt Ferenc térnél, a Nyugatinál vagy a Lehel térnél a Szent István park érintésével a Margitszigeten, majd utána csatlakozna be a Békásmegyeri HÉV-be. Az első, most meghirdetett szakasz akár 100 milliárd forintból is kihozható a 3-as metró vonalán alkalmazott „fapados”, egyszerű állomásokkal.

A Csepeli Gyorsvasutat eleve a Kálvin térig tervezték, csak

pénzhiány miatt állt meg a felszínen a Boráros téren.

A Kálvin téren a 3-as metróban el is készült a csatlakozási hely, de oda végül a 4-es metrót kötötték be. Ott már csak alatta fér el az új alagút, így a föld alá bukó HÉV-et, az 5-ös metró első szakaszát mélyen a felszín alatt kell majd vezetni.

"A megvalósíthatósági tanulmány többféle lehetséges üzemmódi és nyomvonal­változatot vizsgál" – kezdte Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kommunikációs igazgatója. "Arról szól majd, hogy miként lehet a budapesti hálózatba integrálni a cse­pe­li és a ráckevei HÉV-et. Hogy mindez mennyibe kerülhet, az is a tanulmányból derül majd ki. Az építkezés az engedélyek megszerzése után legkorábban 2019-ben kezdődhet el."

