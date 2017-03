Nem egy teljes ügynöklista van a mágnesszalagokon, annál is több

Földváryné Kiss Réka úgy véli, ez szükséges és fontos döntés volt a kormány részéről.

„A javaslatunk egyik része arra vonatkozik, hogy a mágnesszalagokon tárolt adatállomány – amelyik jelen pillanatban titkosított adatokat tartalmaz – felülvizsgálata kezdődjön meg, pontosabban folytatódjon. Ott, ahol pedig nemzetbiztonsági érdekeket már nem sért, ott hulljon le a minősítés” - közölte a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke.

A mágnesszalagok titkai

Hozzátette, hogy itt a döntés a titokgazdának, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a kezében van.

„A javaslat másik iránya az, hogy maguk a mágnesszalagok kerülhessenek át az Alkotmányvédelmi Hivataltól az Állambiztonsági Történeti Levéltárba, oda, ahova valók” - folytatta Földváryné Kiss Réka.

Ez véleménye szerint a múlt feltárásának egy nagyon fontos szimbolikus lépése.

„Ezen a mágnesszalagon nincs egy teljes ügynöklista.

Azok a korábbi hipotézisek, melyek ebbe az irányba mutattak, tévedések voltak” - közölte a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke.

„Ez egy töredékes listája az egykori ügynökhálózatnak.

Nemcsak ügynökneveket tartalmaz

még az úgynevezett hálózati adattár sem, hanem olyan személyeknek az adatait is, akiket be akartak szervezni ügynöknek, de nem sikerült, és olyanoknak az adatait is, akik egy ügynöknek voltak ismerősei, barátai, rokonai” - tudatta Földváryné Kiss Réka.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke kiemelte: a cél, hogy váljanak ezek az anyagok kutathatóvá, kezdődjön meg a tudományos kutatás ezen a területen, ezen a forráscsoporton is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!