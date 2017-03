Biztonsági őr lett a parlamenti képviselőből

Király Zoltán az 1990-es választásokon bejutott a parlamentbe, ahol később az MDF-frakcióhoz csatlakozott, majd függetlenként folytatta, később az MSZDP színeiben politizált, végül tagja lett az MSZP-nek is. Legutóbb az egyik fővárosi kerületben indult önkormányzatiképviselő-jelöltként, az LMP támogatásával.

1996-ban abbahagyta a televíziózást, jelenleg nyugdíjas, és biztonsági őrként dolgozik egy pesti irodaházban – írta a lap.

„Semmi nem változott. Akkor is ugyanígy rúgták-kapálták egymást MDF-esek és szabad demokraták az Országgyűlésen kívül, aztán bejutva is, mint most a Fidesz és ellenzéke. Végül mindkét kezdő párt eltűnt, kinyírta őket a Fidesz” – vélekedett a korábbi képviselő.