Magyar hegyeket lehet örökbe fogadni

A cél, hogy az örökbefogadók az általuk választott hegyet gondozzák, évente legalább két alkalommal helyszíni bejárást tartsanak, dokumentálják a hegyen átvezető turistajelzések állapotát, jelezzék az útvonalat akadályozó kidőlt fákat stb. Az örökbefogadók fényképes dokumentumait a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület továbbítja később a fenntartó felé.

Emellett cél az is, hogy az adott hegyet minél jobban megismerjék a kirándulók, így elvárás az is, hogy évente túrákat is szervezzenek az örökbefogadók. Az örökbefogadás helyszíne lehet a Mátrában található minden természetes földrajzi hely. A program május 13-án indul - írta a Turizmus Online.

Az egyesület a jövő heti közgyűlésén dönt arról, hogy maga az egyesület mely hegyeknek lesz „nevelőszülője” Az egyesület folyamatosan figyelemmel kíséri az örökbefogadók munkáját, részükre oklevelet állít ki, és évente egy alkalommal megrendezi az örökbefogadók napját.

