Nézzen videóelőadásokat az erdőkről!

Az E-kampusz három előadása a Kárpáti erdeink kutatása című projekthez tartozik – mondta el a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. Gálhidy László hozzátette, ez arról szól, hogy a kutatók természetvédelmi szempontból vizsgálják az erdőket.

„Mennyire adnak megfelelő, jó élőhelyet azoknak az ott élő fajoknak, illetve fontos fajcsoportokról is igyekeznek információt gyűjteni. A projekt szakmai vezetője az ELTE, de három nemzeti park – a Duna-Ipoly, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park - is komoly szerepet játszik benne. A kommunikációt a WWF Magyarország viszi és egy kisemlős specialista csoport is része a csapatnak.”

A kutatásban vizsgált fő állatcsoportok: az erdőhöz kötődő madarak, főleg harkályfélék, légykapók, a denevérek és az olyan rovarfajok, amelyeknek fontos az erdő, főleg a holtfa – mondta Gálhidy László. A WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője jelezte, a zárókonferencián elhangzó eredményeket is nyilvánosságra hozzák.

„A WWF honlapján és YouTube-csatornáján már elérhető előadásokban ezekről a témákról három neves szakember beszél. Bajor Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület elnöke mesél az erdei madárvilágról, Ódor Péter erdőökológus leginkább a holtfa szerepét vizsgálja az erdei életközösségekben. A harmadik előadó, Görföl Tamás, a denevérekről mesél. A denevéreket a világban fenyegető problémáktól indulva jut el a hazai erdőkig.”

Az E-kampusz felvételeit azért készítették, hogy minél több emberhez eljussanak az előadások, fel lehet használni ezeket a középiskolákban vagy akár a felsőoktatásban is, mert sokrétű, több szinten is értelmezhető anyagok – mondta a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője.