Áder János jelenlegi államfőt választotta újabb öt évre köztársasági elnöknek az Országgyűlés - hírösszefoglaló

Áder János jelenlegi államfőt választotta újabb öt évre köztársasági elnöknek az Országgyűlés. A második, érvényes és eredményes fordulóban a Fidesz-KDNP jelöltje 131, Majtényi László volt adatvédelmi biztos, a baloldal jelöltje 39 szavazatot kapott. Áder János újraválasztása május 10-től hatályos. A kormánypártok üdvözölték az eredményt, az MSZP, az LMP, a Liberálisok, a Párbeszéd és a DK sikeresnek és reményt adónak értékelték az általuk támogatott Majtényi László programbeszédét (a pártok reakcióit itt olvashatja).

Megújul ősztől az edzőképzés - közölte a Testnevelési Egyetem rektora. Mocsai Lajos az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: fél év múlva 25 szakágban 120 férőhellyel indul a diplomás szakedzők oktatása, ebből 6 területen nappali képzés indul. Az erre épülő mesterképzésre 30 fő kerül majd be. Az egyetem következő években tervezett, összességében mintegy 44 milliárd forintos fejlesztésére utalva Mocsai Lajos arról beszélt: első lépcsőként az egészségügyre már alkalmatlan Hauszmann-házakban létrejön egy integrált tudás- és teljesítményközpont, ahol a sportoló teljesítményét élettani laboratórium is segíti. A felújítás első szakasza itt már áprilisban megkezdődhet.

Mintegy 18 milliárd forintos beruházást hajt végre Gödöllőn a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari cége, a GlaxoSmithKline. A fejlesztéssel 104 új munkahely jön majd létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: a védőoltások iránt a világban egyre nő a kereslet, ehhez alkalmazkodik a gödöllői gyár is az új beruházással. Hozzátette: a mostani beruházást a magyar kormány 1,8 milliárd forinttal támogatja.

Tíz új kanyarógyanús esetet jelentettek az Országos Epidemiológiai Központnak, így február vége óta országosan 41 embernél jelentkeztek a betegségre utaló tünetek. A központ főigazgató-főorvosa az InfoRádióban azt mondta, valamennyi új esetet Csongrád megyéből jelentették. Magyarországon helyi járvány továbbra is csak Makón van, a lakosság egészét közvetlenül érintő járványveszély nincs, szórványos esetek bárhol előfordulhatnak.

Továbbra is készek a sztrájkra a BKV-nál működő szakszervezetek, ha az áprilisig adott határidőig sem lesz eredmény a bértárgyalásokon. A közlekedési társaság és 2 érdekképviselet most tartott kollektív munkaügyi vitát a bértárgyalások felgyorsításáért. A közlekedési társaság vezetése a találkozón azt hangsúlyozta: a cég szándéka a bérfeszültségek hosszú távú rendezése, de a béremelés és annak mértéke még kérdéses. A szakszervezet követeléseit és a sztrájk mikéntjét itt olvashatják.

A miniszterelnökhöz fordult a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosok béremelése illetve a garantált bérminimum és az alapellátó orvosok jövedelemhelyzete miatt. Éger István az InfoRádióban úgy vélte: a 2017-től bevezetett jelentős minimálbér- és garantált bérminimum-emelés leértékeli a fél évvel ezelőtt megkötött, az orvosokra vonatkozó bérmegállapodás eredményeit.

Éhségsztrájkba kezdtek menekültek a békéscsabai zárt befogadó központban. Az M1-en elhangzottak szerint a központban jelenleg 102-en vannak, és 94-en tiltakoznak. A demonstrálók azt közölték: testi és lelki betegségektől szenvednek és többen az öngyilkosság elkövetését fontolgatják. Hat hónapja vannak a központban, és nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk. Az éhségsztrájkkal azt akarják elérni, a külföldi sajtó is foglalkozzon a problémájukkal, hogy minél előbb kiszabadulhassanak a befogadó központból.

Az Emberi Jogok Európai Bírósághoz fordul Ankara a holland hatóságok török miniszterek elleni bánásmódja miatt, és büntetőintézkedéseket vezetett be Hollandiával szemben. Ezt Recep Tayyip Erdogan államfő jelentette be. Nem sokkal korábban az Európai Unió és a NATO is a feszültség enyhítését célzó lépésekre kérte a két országot. Mark Rutte holland miniszterelnök előzőleg azt hangsúlyozta: nem hajlandó tárgyalni Törökországgal, ameddig Ankara fenyegetőzik. Hollandia és Törökország között a napokban az okozott diplomáciai vitát, hogy a holland hatóságok nem engedték meg két török miniszternek, hogy Rotterdamban részt vegyen az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszavazásról szóló kampányrendezvényen.