Meglepő helyen a magyarok egy listán

A franciák, az olaszok és a spanyolok is rosszabbul beszélnek angolul, mint a magyarok. Erre a következtetésre jutott az Education First nevű nemzetközi nyelvoktató cég, ami az angol nyelv ismeretének szintje szerint osztályozza a világ országait.

Magyarország a 2016-os felmérés eredménye szerint

a 18. helyen áll a 72 országot tartalmazó listán,

míg 26 európai ország közül a 15. helyre került az angoltudás alapján.

A környező országok lakói közül

a románok és a szlovákok mögöttünk vannak,

a csehek és a lengyelek pedig megelőznek bennünket angoltudás tekintetében.

Magyarország korábban ennél sokkal jobb helyen is állt az Education First listáján. Ugyanis 2012-ben a 8., következő évben a 9., 2014-ben a 17. helyre soroltak bennünket, 2015-ben viszont csak 21.-ek voltunk. Ehhez azért azt is hozzá kell tenni, hogy a korábbi években minden alkalommal 72-nél kevesebb ország vett részt a felmérésben.

A 18-25 éves korosztály teljesít a legjobban

A legfrissebb adatok szerint egyébként a magyar felnőttek angolnyelv-tudása illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, mely szerint

a nők némileg többen beszélik a nyelvet, mint a férfiak.

A kutatás alapján a 18–25 éves korosztály rendelkezik a legerősebb angoltudással világszerte. A lista élén ugyanaz a néhány ország, Hollandia, Dánia és Svédország szokta váltani egymást. Tavaly Hollandia került az élre, Dániát megelőzve. Mögöttük pedig a 2014-es lista első helyezettje, Svédország foglal helyet. Az európai országok közül Norvégia és Finnország van még bent az első ötben, de jónak nevezhető a luxemburgi, az osztrák és a német felnőttek angoltudása is. Ezeket az államokat Lengyelország, Belgium és Malajzia követi a rangsorban.

A sereghajtó európai országok közé Ukrajna, Törökország és Azerbajdzsán tartozik, de a magyarokénál rosszabb az angoltudása a spanyol, a bosnyák, az olasz, a francia és az orosz felnőtteknek.

A nem európai államok közül Szingapúr áll a legelőkelőbb, 6. helyen a listán, míg a sor végére Laosz, Líbia és Irak került.

