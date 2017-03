Ki gondoskodjon a nyugdíjasokról? - lapszemle

A Magyar Idők arról ír, az év végére elkészül az új nemzeti alaptanterv. A lapnak interjút adott Palkovics László. Az oktatási államtitkár azt mondta, a kormány által bevezetni tervezett plusz egy általános iskolai évfolyam a gyerekek alapkészségeit fejleszti, azok elsajátítására fókuszál, ami ahhoz szükséges, hogy hatékonyabban tudja a gyerek elkezdeni az első osztályt.

A Magyar Nemzet arról ír, a tavaly ősszel bezárt Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola helyett új intézmény nyílik a településen. Az iskola állami fenntartású lesz, és a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájaként fog működni. Tavaly arról írtak a lapok, hogy az iskolát bezárása előtt már csak főként a hátrányos helyzetű roma gyerekek látogatták, ám nem volt egyszerű másik intézményt találni nekik, miután szüleik sok helyen elutasítással találkoztak a környező iskolákban.

A Magyar Nemzet arról ír, szorosabb együttműködést szorgalmaz a jobbára elszigetelt piaci szereplők között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A javaslatcsomagot – amellyel „új alapokra” kívánják helyezni azt, hogy miként jusson el a termék a termelőtől a fogyasztóig – most széles körű egyeztetésre küldték szét, és az Országgyűlés már az őszi ülésszakán megvitathatja. Az ügy előzménye, hogy az agrárvilágban hiába szorgalmazzák már évtizedek óta a nagyobb együttműködést, eddig még nem sikerült megvalósítani.

A Magyar Idők cikke szerint az uniós jogi szabályoknak is megfelelhet az a fogyasztóvédelmi javaslat, amely szerint a jövőben meghatározott szakképesítésű eladók alkalmazását írhatják elő azon áruházakban, ahol nemcsak napi fogyasztási cikkeket kínálnak. A lap információi szerint ez az elképzelés is felvetődhet azon a mai konzultáción, amelyet a kiskereskedelmi vállalatok képviselőivel folytatnak a nemzetgazdasági tárcában. A kancelláriával közösen jegyzett javaslatról elsőként a munkavállalói oldallal egyeztettek tegnap. A tárgyaláson a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete is támogatta azt az elképzelést, hogy már idén törvényben rögzíthetik a dolgozóknak havonta kötelezően járó két szabad hétvégét, illetve a vasárnapi bérpótlék 50-ről 100 százalékra emelését.

A napi.hu arról ír, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. nyílt közbeszerzésen keres vásárlót az 1 milliárd 65 millió forintnyi, szennyvíz-szippantási tartozásra. Mintegy 30 ezer fogyasztóról van szó, náluk halmozódott, illetve halmozódik fel folyamatosan a követelés.

A pénzcentrum arról ír, a magyarok 73 százaléka szerint kizárólag az állam feladata, hogy gondoskodjon az egyén időskori anyagi biztonságáról. Annak ellenére, hogy az aktív keresőknek közel 70 százaléka úgy véli, hogy a nyugdíja nem lesz elegendő az időskori kiadásainak fedezéséhez, csupán 17 százalékuk fektet nyugdíjcélú megtakarításokba.

