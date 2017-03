Még mindig az évkezdésnél tartunk

Önismeret, diéta, gasztronómia

Egyrészt az önismereti, másrészt a diétás könyvek iránt a legnagyobb a kereslet – mondta el Jávor Zsófia.

„Az első helyet az Egy kutya négy élete című könyv szerezte meg. A filmet most mutatták be a mozikban, és egy Béni nevű kutya reinkarnációiról szól: több életen keresztül próbál rájönni arra, mi a feladata az életben. A második helyen Danielle Steel egy romantikus regénye áll. A harmadik helyen pedig Sebestyén Balázs és Bio Gabi, azaz Tóth Gábor táplálkozáskutató könyve áll.”

A gasztronómiai témájú könyvek is őrzik a népszerűségüket, Borbás Marcsinak például három kötete is a sikerlistán van, ahogy Vrábel Krisztina 160 grammos diétáról szóló könyvsorozata is. Két híresség, Kepes András és Jakupcsek Gabriella, tavaly megjelent könyve iránt is töretlen az érdeklődés – mondta a Libri-Bookline pr-menedzsere.

„A Libri irodalmi díj döntősei közül Szabó Anna Törésteszt című novelláskötete is a toplistán van.”

E-könyvekben szépirodalom

Jávor Zsófia kiemelte, érdekes, hogy most eltér a hagyományos és az az e-könyv toplista. Az e-könyvek között ezúttal különleges szépirodalmi könyvek szerepelnek. Az első Donna Tartt Az Aranypinty című műve, Elena Ferrante Briliáns barátnőm című könyve a második és Péterfy-Novák Éva Egyasszony című könyve a harmadik. Ez már a megjelenésekor is hatalmas sikert aratott, az e-könyvek között ismét toplistás – tette hozzá a Libri-Bookline pr-menedzsere.

