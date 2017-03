Több ezer adag kanyaró elleni vakcina érkezik

Továbbra is keresett a patikákban a kanyaró elleni védőoltás, de nincs akkora mennyiség, amennyire igény érkezik - tudta meg az InfoRádió gyógyszer-nagykereskedői forrásból. Információink szerint csütörtökre kerül több ezer adag vakcina a patikákba.

Megnövekedett az érdeklődés a kanyaró elleni védőoltás iránt Magyarországon, amióta Romániában az elmúlt egy évben járvány tört ki, és háromezer megbetegedés történt.

Az InfoRádió úgy tudja: korábban havi néhány 10 darab vakcina fogyott az országban, azért ilyen kevés, mert 1990 óta minden gyerek esetében 15 hónapos korban kötelező a védőoltás. Járvány azóta nem alakult ki, 2013-ban jegyezték fel az utolsó kanyarós megbetegedést. A 98 százalékos átoltottság biztosította, hogy a fertőzés ne terjedjen.

Most viszont, mióta februárban egy romániai állampolgár fertőzött Makón és 10 megbetegedést regisztráltak, megnőtt a kereslet az oltás iránt. A helyi járvány miatt veszélyeztetett Csongrád megyében, a makói kórházban már beoltották az egészségügyi dolgozókat, ahogy a szegedi klinikán is, ahol ápoltak kanyaróval fertőzött betegeket. A legfrissebb adatok szerint itthon 41 embernél jelentkeztek kanyaróra utaló tünetek.

Az Országos Epidemiológiai Központ főigazgató-főorvosa azt mondta a múlt héten, hogy 800 adag vakcina áll rendelkezésre a központi készletből az egészségügyi dolgozók oltására, de ennek csak kis hányadát használták fel eddig. Oroszi Beatrix hétfőn pedig arról beszélt, hogy a patikákban is elérhetők lesznek pár napon belül a vakcinák.

Az InfoRádió úgy tudja: több patikában jelenleg is hiány van a kanyaró elleni oltóanyagból, nagykereskedői forrásból pedig úgy értesültünk, hogy a megtöbbszöröződött igényt a gyártók nehezen tudják kielégíteni. Mivel a vakcinák gyártása jóval bonyolultabb, összetettebb folyamat a tablettákhoz képest, ezért lassabb is, az előállításra sokat kell várni. Úgy tudjuk: pár százas adagokban tudnak csak szállítani 2-3 naponta a gyártók, ez pedig a szakemberek szerint is kevés.

Csütörtökön szűnhet meg ez a helyzet,

akkor kerül a patikákba több ezer adag oltóanyag.

Magyarországon nincs kanyarójárvány, azonban aki 1969 előtt született és nem esett át a betegségen, vagy 1969-1988 között született és csak egy oltást kapott, egyéni döntés alapján kérheti háziorvosától az oltás beadását.