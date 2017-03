Budapesten is van olyan körzet, ahol hiányzik a gyerekorvos

Túl kevés a házi gyerekorvos Magyarországon, sok praxis betöltetlen, a dolgozó orvosok átlagéletkora pedig 60 év – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Velkey György a hálapénz megszüntetéséről is beszélt, amihez szerinte csak közösen kitervelt, bizalomra épülő útkereséssel lehet eljutni.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint több okra vezethető vissza az, hogy kevés a gyerekorvos Magyarországon. Az egyik Velkey György szerint az, hogy csökkent a társadalmi bizalom a gyerekorvosokban. Ezenkívül sok orvos – főleg a 30-40 éves korosztály – külföldre ment dolgozni, sokan pedig speciális területet választottak maguknak. Így vannak olyan részterületek, ahol jelentős orvoshiány alakult ki – tette hozzá Velkey György az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Az orvosi szakmák között van néhány nagyon kritikus pont. Mindannyian jól tudjuk, hogy az aneszteziológusok és a patológusok mellett nagyon hiányoznak az országból a gyerekorvosok is. A gyerekorvoslás utánpótlásával kapcsolatban volt egy nagyon rosszul beállított elgondolási és képzési rendszer. Ráadásul a migráció is nagyon érintette a gyerekorvosokat, nagyon sokan mentek külföldre. Emellett a gyerekgyógyászat is elkezdett specializálódni. Látszik, hogy egy komplex dologról van szó, aminek az eredményeként jelen pillanatban nagyon kevés a gyerekorvos” - mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Velkey György hozzátette, hogy a Magyar Gyermekorvosok Társasága készített egy belső felmérést a házi gyermekorvosok létszámáról. Ebből az derült ki, hogy körülbelül

1500 orvos van az országban, ám a betöltetlen praxisok száma százas nagyságrendű,

az orvosok átlagéletkora pedig 60 év körül van.

„Már a fővárosban is létezik olyan körzet, amely nincs betöltve, tehát a nagyvárosokat is eléri ez a folyamat.

Sok helyen felnőttekre specializálódott orvos látja el az alapellátásban a gyerekeket.

A házi gyerekorvosok kormegoszlása nagyon különös: a középkorosztály nagyon hiányzik” - közölte a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

Velkey György az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: sokat segíthet a jelenlegi rendszeren, hogy második éve működik az a központi rezidens keret, amelyet háziorvosi ellátásra lehet fordítani. A szakember szerint ez várhatóan pótolja majd az alapellátásból a hiányzó gyerekorvosokat.

"Csak bizalommal sikerülhet a hálapénz megszüntetése"

A hálapénz megszüntetéséhez közösen kitervelt, bizalomra épülő útkereséssel lehet eljutni a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke szerint.

Nem könnyű feladat a hálapénz megszüntetése, ráadásul eddig igazán megtervezett, hatékony intézkedések sem voltak – mondta Velkey György.

„Azt gondolom, hogy ez részint pénzügyi kérdés, jelentős részben pedig szabályozási kérdés. Több olyan tabukérdésről kell beszélni, és konszenzusra jutni, amik a hálapénz mögött vannak” - véli a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

Ilyen tabutéma lehet Velkey György szerint az, hogy a hálapénz tulajdonképpen egyfajta díjtétel az egészségügyben dolgozók számára.

„A hálapénzt általában azért fizetik, mert bizonyos dolgokat – biztonságot, saját orvost, saját intézményt, vagy az orvos szabadidejét – ezzel megvásárolnak.

Fel lehetne fedni, meg lehetne fogalmazni, hogy ezeknek a tételeknek valóban van-e ára, és hogy ezek jogosultsági alapon úgy járnak-e, ahogy azt elképzeljük” - javasolta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Velkey György emlékeztetett: a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének felméréséből kiderült, hogy az orvosok 96 százaléka szerint a hálapénzt meg kellene szüntetni.

„Ha megnézzük, hogy mondjuk a közkórházakban a magánellátások legálissá tétele út lehet-e, azt mondják a válaszadók, hogy igen. Ha feltesszük a kérdést, hogy a szabad orvos- vagy intézményválasztás keretek közé tétele út lehet-e a paraszolvencia megszüntetéséhez, akkor azt mondják a válaszadók, hogy ez is út lehet. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezeket nem lehet megkerülni. Meggyőződésem szerint ez az út vezet ahhoz, hogy egy erőteljesebb bérrendezés mellett ezekre a kérdésekre választ adjunk, és a paraszolvenciát megszüntessük” - véli a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

Velkey György hangsúlyozta:

ennek egy határozott útnak kell lennie, amely így is évtizedes hosszúságú lesz.

„Közösen kitervelt, bizalomra épülő útkeresésről lehet csak szó, mert így lesznek ebben partnerek azok, akik most azt mondják, hogy ezt meg kell tenni” - fogalmazott a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Velkey György hozzátette: a tiltás és a módszeres üldözés ugyanakkor rossz metodika lenne.

