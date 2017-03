Fellélegezhetünk, nem lesz új adó - a nap hírei

Aláírta a jogi határzár szigorításáról szóló, a múlt héten elfogadott törvényjavaslatot a köztársasági elnök. Az erről szóló dokumentum csütörtökön jelent meg a parlament honlapján. Eszerint menedékjogi kérelmet kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet benyújtani, a menedékkérőnek pedig a kérelme jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. Ezt a helyet ez alatt az idő alatt csak kifelé hagyhatja el. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a rendőrök Magyarország teljes területén feltartóztatják a jogellenesen itt tartózkodó, 14 évesnél idősebb külföldieket és átkísérik őket a határkerítés kapuján.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint megbukott a félmegoldáson alapuló brüsszeli migrációs politika. Szijjártó Péter ezt azzal kapcsolatban jelentette ki, hogy Törökország kilátásba helyezte az Európai Unióval kötött menekültügyi megállapodás felmondását. A tárcavezető ésszerűtlen politikának nevezte kizárólag az Ankarával kötött migrációs egyezségre alapozni Európa biztonságát, miközben a közösség nem tesz semmit a határvédelem megerősítésére. Szijjártó Péter a jogi és fizikai határzár megerősítése mellett érvelt.

Nem tervez új adókat a kormányzat, a meglévőket akarja hatékonyan beszedni - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a NAV elektronikus SZJA-bevallási oldalának bemutatásakor. Varga Mihály adózástörténeti jelentőségű változásnak nevezte, hogy a 2016-os adóévről már a Nemzeti Adó-és Vámhivatal készítette el a magánszemélyek személyi jövedelemadó-bevallását. Az adóhatóság 3,8 millió adózónak készített el a tervezetet és 9500-an már be is adták bevallásukat. Az oldal rövid ideig nem volt elérhető hálózati hiba miatt, de az adóhatóság közleménye szerint a problémát már sikerült elhárítani.

Országos kampányt indít az MSZP az igazságos közteherviselésért. Molnár Gyula a párt elnöke közölte: a Tegyünk igazságot! szlogennel induló politikai hadjárattal azt akarják megmutatni, hogyan lehet Magyarországból egy igazságosabb ország. Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje azt mondta, az igazságtalan kormánypolitika rendkívüli mértékben növelte Magyarországon a szegénységet. Hozzátette: az MSZP bevezetné a luxusadót a legmagasabb jövedelműeknél.

Újabb eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak szűntek meg. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az eltörölt terhek közül 15 magánszemélyeket, 5 vállalkozásokat érint. Díjmentessé válik egyebek mellett 65 éves kortól az útlevél kiváltása, az elektronikus nem hiteles tulajdoni lap évenkénti kétszeri lekérdezése, az anyakönyvi kivonat kiállítása és a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez szükséges igazolás. A vállalkozásoknak ezután ingyenes lesz a cégalapítás és megszűnnek egyéb a cégalapítással kapcsolatos költségek.

A világ négy legjobb terve közé került Cannes-ban a nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legátfogóbb nagyprojektek között, egyedül az Európai Unióból. Ezt Baán László, a projekt miniszteri biztosa közölte a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a Best Futura Mega Project díjat egy japán fejlesztés nyerte. Baán László szerint a budapesti Városliget megújításának előkészítésekor az első pillanattól kezdve világszínvonalú, nemzetközileg is egyedi projekt megvalósítása volt a cél.

Újabb beléptetőkapus tesztet indít a metróban a Budapesti Közlekedési Központ, miután a szállítóval közösen elfogadta az elektronikus jegyrendszer bevezetésének új ütemtervét. Július 31-ig a Deák Ferenc téri metróállomáson épül tesztkapu-rendszer. Ez alapján a két társaság megkezdheti az engedélyezési eljárásokat, valamint a prototípusok alapján elindulhat a sorozatgyártás. A BKK jelezte, hogy a beszállítóval együtt mintegy 90 ponton kellett változtatni az elektronikus jegyrendszer korábban kialakított követelményrendszerében.

Hollandiában a csaknem végleges eredmények megerősítették a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért győzelmét az előző napi választásokon. A leadott voksok 97 százalékának megszámlálása alapján a liberális konzervatív kormánypárt 33 helyet szerzett parlament 150 fős alsóházában, de nyolccal kevesebb képviselője lesz a törvényhozásban, mint eddig. A bevándorlás-ellenes Szabadságpárt 20 mandátumot nyert el, ami öttel több az eddigieknél, de rosszabbul teljesített a közvélemény-kutatások által korábban közölt előrejelzéseknél.A hivatalos végeredményt március 21-én teszik közzé.

Kizárta az újabb skóciai függetlenségi népszavazás engedélyezését a brit uniós tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások végéig a brit miniszterelnök. Theresa May szerint most minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani. Arról nem szólt, hogy az egyeztetések hozzájárulna-e a skóciai függetlenségi népszavazáshoz. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a jövő héten felhatalmazást kér a skót parlamenttől a népszavazás kiírásához szükséges lépések megtételére.

Párizsban egy ember könnyebben megsebesült, amikor levélbomba robbant a Nemzetközi Valutaalap irodájában. A napokban több fenyegető telefonhívás is érkezett a hivatalba, de a párizsi rendőrfőnök nem tudta megmondani, hogy ezeknek van-e közük a levélbombához. Közben kiderült, hogy Görögországban, egy helyi politikus nevében adták fel a német pénzügyminisztérium címére érkezett levélbombát.