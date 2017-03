Hamarosan döntenek a tankerületi tanácsokról

„A tankerületi tanácsokról szóló jogszabály-tervezetnek és a tankerületi tanácsok létrehozásának az a célja, hogy erősítse a helyi közösség felelősségtudatát az oktatás ügye iránt. A különböző helyi igényeket becsatornázza a tankerületek felé, a kormányzati döntéseket a tervezési és szakmai vélemények összegzésével segítse” - közölte a pedagógusképzés és továbbképzés átalakításáért felelős miniszteri biztos.

Sipos Imre kiemelte, a tankerületi tanácsot a tankerületi központ fogja működtetni, így a Klebelsberg Központnak és az oktatási államtitkárságnak, a minisztériumnak is tudnak segítséget, információt adni. Az is fontos, hogy a tankerületi tanács munkájában a települési és nemzetiségi önkormányzatok, a szülők, a diákok és az egyházak, valamint a nemzeti pedagóguskar képviselete is részt vesz – tette hozzá a miniszteri biztos.

„Azokat a helyi szereplőket kívánjuk bevonni a tankerületi tanács munkájába, akik az adott térségben a társadalmi, környezeti, gazdasági érdekeit meg tudják jeleníteni.”

A tervek szerint minden tankerületben egy ilyen tankerületi tanács fog működni.

Sipos Imre elmondta, pontosan meghatározzák ezek céljait, feladatait, amelyek jogszabályban rögzítenek. A tankerületi tanácsnak véleményezési joga lesz a köznevelési intézményekre, a fejlesztési tervekre, pályázatokra vonatkozóan is.

„Bármely egyéb helyi ügyben is véleményt tudnak mondani.”

„Azokat a munkáltatói jogokat, amelyekről korábban szó volt, jogszabályban az iskolaigazgatók számára biztosítottuk. A helyi költségvetést a tankerületi igazgatóval továbbra is egyeztetik” - mondta Sipos Imre.