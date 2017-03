Cserélik a közúti jelzőtáblákat és indul a kátyúzás is - lapszemle

Ebben az évben 22 ezer közúti jelzőtáblát cserél le és ötezer újat helyez ki a Magyar Közút a hazai úthálózaton - írja a Magyar Idők. Az eszközök ára nem változott, de több kellett belőlük, ezért növelték a legutóbbi közbeszerzési eljárás keretösszegét. A közútkezelő emellett megkezdte az átállást a tavaszi útfenntartásra, tehát ígéretük szerint kezdődik a kátyúzási szezon.

Bár a kormányzat évek óta igyekszik népszerűsíteni a szakképzést, ennek ellenére 2017-ben új csúcsot döntött a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkező diákok száma - közli a Magyar Nemzet. A két, elitképzőként emlegetett intézménytípusba belépőként szolgáló központi írásbeli felvételi vizsgát idén többen írták meg, mint az elmúlt tíz évben valaha - derül ki a lap összeállításából.

Magas a vállalatok munkaerő-felvételi szándéka - olvasható a Világgazdaságban a ManpowerGroup munkaerőpiaci felmérése alapján. A megkérdezett munkaadók mind a kilenc vizsgált ágazatban a dolgozói létszám bővítését tervezik. A legerősebb szándékot a gyártási szektorból jelentették, ott 24 százalék tervez létszámbővítést.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy az igazságügyi tárca egyik törvény-tervezete alapján már a bűncselekmény elkövetésének legkisebb gyanújára sem lesz szükség ahhoz, hogy valakit lehallgassanak vagy titkos megfigyelés célpontjává váljon, esetleg tudta nélkül felbontsák és elolvassák a leveleit, illetve átkutassák távollétében a lakását és a kocsiját. A cikk szerint orwelli világ vár ránk, amennyiben a javaslat a tervezett formában hatályba lép.

A Magyar Időkben arról olvashatnak, hogy jelentős turisztikai fejlesztésekről számolt be a héten a Magyar Turisztikai Ügynökség. A sorozat egyik kiemelt programja a Balatont célozza, ahol már idén nyárra 56 strandot újítanak fel, de nem marad el a tó közlekedésének korszerűsítése sem. A cél, hogy idővel valamennyi vízi jármű környezetkímélő, elektromos motorral működjön.

A Portfolión arról olvashatnak, hogy már több mint 3,3 milliós az autóállomány Magyarországon, miután tavaly az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma történelmi csúcsközelbe emelkedett. Amikor utoljára ennyi autót adtak el Magyarországon, örvendetesen csökkent a gépkocsik átlagéletkora, most azonban rendületlenül emelkedik. A portál sejtése szerint a 13,9 éves átlagéletkor rendszerváltozás utáni csúcsnak mondható, pedig a válság előtti években már csaknem 10 év alá csökkent a magyarországi járművek átlagos kora.

A Franklin Templeton kötvényalapját irányító Michael Hasenstab, aki Magyarország leminősítése után magyar kötvények felvásárlása mellett döntött, most ez euró ellen fogad és inkább Latin-Amerikában vásárol - írja a Napi.hu a Financial Times-ra hivatkozva. Indoklása szerint ugyanis Latin-Amerikában eltűnőben van a populizmus, míg Európában még csak most kezd teret nyerni.