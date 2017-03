Keresztbe tenne a nők kedvezményes nyugdíjának az OECD

Értékelte a magyar gazdaságot és több javaslatot is tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.

Több fontos témát is érint az OECD friss országjelentése, amelyet "Going for Growth" címmel adtak ki.

Oktatás

Az OECD utal a gyenge PISA-teszteredményekre és a felsőfokú oktatásban végzettek alacsony arányára, valamint a szakiskolai képzés hiányosságaira, melyek az oktatásban egyenlőtlenségeket okoznak, valamint a termelékenység alacsony növekedését. Az ajánlások között szerepel az alapkészségek jobb oktatása, és a tanoncképzés (duális képzés) újragondolása. Utóbbi kapcsán az OECD-nek érezhetően az nem tetszik, hogy az alapkészségek elsajátítását segítő oktatás visszaszorult a szakmai gyakorlat rovására - írta a Portfolio.

Nyugdíj, idősek munkavállalása

Hiába emelkedik 2022-ig 65 évre a nyugdíjkorhatár, az idősebbek munkapiaci aktivitása jelenleg is alacsony. A nyugdíjkorhatárt a várható élettartam emelkedésével párhuzamosan emelni kellene,

a Nők40 programot pedig meg kellene szüntetni.

A munkaképesség fenntartása érdekében támogatni kellene az élethosszig való tanulást.

Vállalkozások, korrupció

A bonyolult és gyakran változó szabályozás rombolja a versenyszektor beruházási hajlandóságát és versenyképességét. Bár az elmúlt években történt előrelépés, de a szabályozói politika átláthatóságát és stabilitását tovább kell növelni, és további erőfeszítéseket kell tenni a bürokrácia leépítésére. A verseny miatti aggodalomra utal, hogy az OECD szeretné, ha a Versenyhivatal rendszeresen véleményt formálna a készülő jogszabályokról, és felállítanánk egy korrupcióellenes hivatalt is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!