Veszélyben vannak a gyermekeink, vigyázat!

A reklámszakma felelőssége

„A reklámszakmával foglalkozó szakembereket hiteltelennek tartják. Régóta dolgozom a marketingkommunikációban, és ez korábban nagyon zavart. Mindig azt hallottam, hogy aki marketinggel vagy kommunikációval foglalkozik, az hazudik és hiteltelen” - számolt be tapasztalatairól a vezető.

„De rájöttem, hogy ez nem így van. Ugyanúgy, mint minden más foglalkozást, ezt is lehet hitelesen és őszintén csinálni és kiállni értékek mellett. Mint ahogy egy hentes is árulhat rendes húst és mócsingosat is a rendes áráért” - hozta példaként Juhász Péter Tibor.

Lehetőség

A szakember szerint azzal, hogy a közösségi média és általában a közösség szava nagy nyilvánosságot kapott és sokkal erősebb lett,

a marketingesek rákényszerültek arra, hogy foglalkozzanak társadalmi kérdésekkel is.

A marketingkommunikációs vezető szerint éppen ez az, ami lehetőséget ad nekik arra, hogy eltávolodjanak attól a képtől, amit az emberek gondolnak róluk.

Gyereknek nem ajánlott

Juhász Péter Tibor úgy véli, hogy

a gyerekeknek hat év alatt gyakorlatilag nem szabadna tévét nézniük, és számítógépes játékokkal játszaniuk,

mert ebben az életkorban még nem tudják jól elválasztani a valóságtól azt, amit a tévében látnak. Ráadásul a reklámokat sem tudják jól elkülöníteni a tévé más műsoraitól.

Tudatosan használjuk a technikai eszközöket!

„Ha pedig mégis néznek tévét hat éves kor alatt, reklámot akkor sem érdemes mutatni nekik. Mert

ilyenkor nem az ő fantáziájuk dolgozik, hanem készen kapnak valamit, ami nem valóságos”

- véli a Telekom marketingkommunikációs vezetője.

