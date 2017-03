Ezt tudni az új adóról - lapszemle

A Magyar Idők Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel készített interjút, aki a lapnak leszögezte: a kormány nem dolgozik semmilyen új adó kialakításán, és nem is tervez ilyet. A tárcavezető megdöbbentőnek tartja, hogy az MSZP vagyonadót vezetne be, ha 2018-ban hatalomra kerülne. Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány inkább a feketegazdaság visszaszorításával garantálja az állam bevételeit. A minisztérium idén felgyorsítja azt a munkát, amely az online számlázás bevezetéséhez szükséges, így a jövőben a vállalkozások legfontosabb pénzügyi adatait is láthatja majd az adóhatóság - fogalmazott Varga Mihály.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül: az uniós átlagnál 19 százalékkal több hőenergiát fogyasztanak a magyar lakások. A WWF magyarországi szervezetének tanulmánya szerint a lakásállomány csaknem kétharmadát kitevő 2 millió 850 ezer családi házból 2 millió 500 ezer egyáltalán nem kapott szigetelést, de kiderült az is, hogy egy bécsi otthon energiafogyasztása feleakkora, mint egy budapesti lakásé.

A Világgazdaság arról ír, hogy a robotizálással teljes iparágak alakulhatnak át, vagy meg is szűnhetnek. Joerg Bauer, a GE magyarországi leánycégének elnöke szerint a munkavégzésben közeleg a robotok és a mesterséges intelligencia térnyerése, egyre kevesebb fizikai és adminisztratív munkát végző alkalmazottra, viszont egyre több magasan képzett dolgozóra lesz szükség.

A Magyar Idők cikke szerint a javuló közbiztonság miatt szűkül a bűnözők mozgástere, ami sérti egyes hazai körök érdekeit, míg a menekültválság kezelése külföldön vált ki nemtetszést, így a személye elleni további támadásokra számít Pintér Sándor belügyminiszter. A tárcavezető ugyanakkor figyelmeztet: az alaptalanul vádaskodó személyekre büntetőeljárás vár.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy egy, a kormány által még nem tárgyalt tervezet szerint a bűncselekmények magánszemély károsultjai a kárigény kielégítésének sorrendjében megelőzhetnék az államot, ezzel jó eséllyel a jelenlegi gyakorlatnál nagyobb arányban térülne meg a magánszemélyek kára.

A Világgazdaság összeállításából kiderül: míg máskor az alacsony vízállás, vagy az időjárás okoz gondot, most egyes al-dunai kikötők nem bírják a megnövekedett fuvarozói forgalmat. A Mahart egykori vezetője a lapnak hangsúlyozta: a magyar kikötőkkel nincsen ilyen probléma. Szalma Botond szerint a kikötők mellett a vízi utakkal is gondok vannak, elkerülhetetlen lenne például a folyók szabályozása. Úgy vélte, a Duna e tekintetben negyvenéves elmaradásban van.

A Portfolio összeállításából kiderül: a nyakunkon lévő negyedik ipari forradalom teljesen új erkölcsi dilemmákat vet fel. Például hogy az önvezető autónak az autóban ülők, vagy a gyalogosok testi épségét kell előtérbe helyeznie, ha olyan helyzetbe kerül? Mikortól kell a robotoknak jogokat kapniuk? És a rendőrség felhasználhatja-e valaha a mesterséges intelligenciát prediktív bűnmegelőzésre, amivel előre megakadályozhatna bűneseteket?

A Napi.hu arról ír, hogy nem mindegy mit, hogyan és miben mikrózunk meg. Az ételt a káros baktériumok kipusztításához legalább 75 Celsius fokosra kell melegíteni, és inkább hűlni hagyni fogyasztás előtt. Azt mindenki tudja, hogy fém edényt nem teszünk a mikrohullámú sütőbe, de a gazdasági portál hangsúlyozza: az sem mindegy, milyen műanyag edényeket használunk erre a célra.

A Pénzcentrum.hu cikke szerint ugyan még csak március van, azonban a legtöbb utazási irodában már csak néhány nap maradt arra, hogy olcsóbban foglalják le az előfoglalási akciókban az utazásukat. Ezek gyakran kedvezőbbek, mint a Last Minute ajánlatok, ráadásul ilyenkor még válogathatnak az úti célok között is. Az online gazdasági portál összegyűjtött néhány ígéretes úti célt.