Nem enged az internetáfa csökkentéséből a kormány - a nap hírei

Az építési-, valamint a jövedéki adóról szóló törvény módosításáról is döntött a parlament. Több területen ad támogatást Salgótarjánnak a kormány. Nem hitelesítette az LMP-nek a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdéseit az NVB. A nap legfontosabb hírei március 21-én.

A jövőben a 300 négyzetméter feletti, nem kereskedelmi céllal épített vagy bővített lakóépületek is megvalósíthatók egyszerű bejelentéssel. Erről döntött az országgyűlés. A képviselők több ponton is módosították az jövedéki adóról szóló új törvényt. A parlament kormánypárti többsége megválasztotta a jegybank monetáris tanácsának tagjává Parragh Biankát, és újraválasztotta ugyanerre a tisztségre Kocziszky Györgyöt. Mindketten hat évig tölthetik be a posztot.

Összesen négyezer milliárd forint uniós és hazai forrás áll rendelkezésre vasúti és közúti fejlesztésekre a következő években - közölte a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Homolya Róbert a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút egységes forgalomirányítási rendszerének átadásakor elmondta: 2022-ig 900 kilométer vasúti pálya újul meg és ugyanilyen hosszban épülnek gyorsforgalmi utak

A többi között új onkológiai központ és atlétikai csarnok megépítésére, illetve a turizmus, a szakképzés és az öblösüveggyár fejlesztésére ad támogatást a kormány Salgótarjánnak. Az erről szóló megállapodást a Modern Városok programban írta alá a kormányfő és a város polgármestere. Orbán Viktor úgy fogalmazott: azért kap több milliárd forintos forrást Salgótarján, mert még mindig a rendszerváltozás vesztese. Fekete Zsolt, a nógrádi megyeszékhely szocialista polgármestere a többi között a munkahelyteremtés fontosságát emelte, ki, mert a térségben az országos átlag kétszerese, mintegy 9 százalékos a munkanélküliség.

Továbbra is ragaszkodik az internetáfa csökkentéséhez a kormány - hangsúlyozta Brüsszelben a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása után azt mondta: minden fontos szolgáltatás az interneten keresztül érhető el, valamint hozzájárul a gazdaság dinamizálásához is. A tárcavezető úgy vélte: Magyarország nem feltétlenül néz szembe kötelezettségszegési eljárással a kedvezményes áfakulcs bevezetése esetén.

Nem hitelesítette az LMP szóvivőjének a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottság. Gál József magánszemélyként nyújtotta be az 5 kérdést. Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője jelezte: a párt jogorvoslattal él majd az NVB határozataival szemben a Kúrián és újabb népszavazási kérdéseket nyújt be.

Az idén 81 kiemelt eseményt támogat a sportállamtitkárság. Szabó Tünde államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte a júliusi vizes világbajnokságot, az augusztusi cselgáncs-vb-t, a kick-box világbajnokságot, a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságot és a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Hozzátette: a tendencia jövőre is folytatódik, a sportszövetségek és egyéb szervezetek már 51 hazai rendezésű nemzetközi eseményt regisztráltak 2018-ra.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint minden korábbinál alacsonyabb szintű a csecsemőhalandóság Magyarországon. Tavaly 3,9 ezrelék volt ez a mutató. Az adat a 2015-höz képest 7, a 2013-as eredményekhez viszonyítva pedig 25 százalékos javulást jelent. Magyarországon minden tizedik újszülött koraszülöttként jön a világra.

Műszaki hiba miatt délután ideiglenesen kiállt a forgalomból a 3-as vonalon közlekedő felújított orosz metrószerelvény. A BKV közleménye szerint a Gyöngyösi utca állomáson a járművezető ajtójelzési hibát észlelt, ezért az utasokat leszállította. A társaság hangsúlyozza, hogy az ajtók megfelelően működtek, az utasok biztonságát nem veszélyeztette a hiba. A szerelvény vizsgálatát és a javítást a Metrowagonmas végzi el. A felújított orosz metrószerelvény tegnap (hét) állt forgalomba. Mostantól havonta kettő érkezik, az utolsók várhatóan 2018 nyarán.

Az elnöki rendszer bevezetéséről döntő áprilisi népszavazás után gondolja át az unióhoz fűződő kapcsolatait a török kormány - közölte a török államfő. Recep Tayyip Erdogan egy ankarai rendezvényen úgy fogalmazott: a referendummal új Törökország születik, amelyet nem lehet többé az uniós csatlakozással vagy a menekültügyi megállapodással fenyegetni. Közben a török kormánypárt szóvivője bejelentette: nem lesz több kampányrendezvény Németországban az április 16-ai népszavazás előtt.

Az Egyesült Államok után Nagy-Britannia is szigorítja repülésbiztonsági előírásait. A rendelkezés értelmében nem lehet a telefonnál nagyobb elektronikai eszközöket felvinni több közel-keleti és észak-afrikai országból érkező repülőjárat fedélzetére. A korlátozás a Törökországból, Libanonból Jordániából, Egyiptomból, Tunéziából és Szaúd-Arábiából Nagy-Britanniába induló járatokat érinti. A brit kormány azután határozott erről, hogy az amerikai hatóságok terrorveszélyre hivatkozva tiltották meg az ilyen eszközök felvitelét 8 muzulmán többségű ország 10 repülőteréről induló és az Egyesült Államokba tartó járatának fedélzetére.