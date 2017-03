Még napokig vizsgálják, mi okozhatta az etyeki tüzet

„Közel tizenegy órán keresztül tartott az a munka, aminek eredményeként

este negyed hétkor kimondhatták a tűzoltók: eloltva.

Az izzó, parázsló részeket is felkutatták és vízsugarakkal eloltották.”

Farkas-Bozsik Gábor elmondta, a 2500 négyzetméter alapterületű csarnokban a

filmkészítéshez, -forgatáshoz előkészített fémvázra szerelt faszerkezeti elemek égtek.

Nagy volt a hőterhelés, a füst nehezítette is a beavatkozást, ezért húzódott el órákig az oltás – tette hozzá a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

„Szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki nem sérült meg.”

A tűz keletkezésekor, reggel, 27-en voltak a csarnokban, ők mindannyian kijutottak – mondta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Farkas-Bozsik Gábor hangsúlyozta,

a területen már nincs tűzveszély,

de ilyen nagy területű tűz után a visszamaradt, égett anyagmaradványok egymásra halmozódnak, nem biztos, hogy minden belső ponthoz elértek a vízsugarak, ezért a terület még néhány napig felügyeletet igényel.

„Ez indokolt lesz az égett anyagok szétbontásakor is. Mivel igen jelentős mennyiségről van szó, ez valószínűleg nemcsak kézi, hanem gépi erővel is fog történni, így valamilyen tűzoltói erőre is lehet szükség.”

A tűzvizsgálati eljárás már kedden elkezdődött, és szerdán és csütörtökön is folytatódni fog, ez fogja tisztázni, mi okozhatta a tüzet – mondta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

