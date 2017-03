Indul a Nemzeti Szívprogram - a nap hírei

Nyilvánosságra hozta a szerdai londoni merénylet elkövetőjének személyazonosságát a Scotland Yard. A rendőrségi bejelentés szerint a támadást az 52 éves Khalid Masood hajtotta végre, aki a délkelet-angliai Kentben született. A merénylet elkövetését az Iszlám Állam vállalta magára. Theresa May brit miniszterelnök azt mondta: a támadás mögött valószínűleg iszlamista ideológia áll, az elkövető ellen szélsőséges nézetei miatt néhány éve az elhárítás vizsgálatot folytatott. A brit rendőrség 8 embert vett őrizetbe. A terrorakciónak az elkövetővel együtt 4 halottja és 40 sebesültje van. A Külgazdasági- és Külügyminisztérium nem tud magyar sérültről vagy áldozatról és Kovács Zoltán kormányszóvivő az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: Magyarország nem fokozza a jelenlegi terrorkészültségi szintet.

A kormányszóvivő szintén az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: 2020-ra készülhet el a dél-budai szuperkórház, az előkészületek már folyamatban vannak. A létesítményt továbbra is a korábban javasolt kelenföldi helyszínre szánja a kormány, a kórházban több mint ezer ágy és 29 műtő lesz.

A NATO és az Európai Unió nyugat-balkáni bővítését sürgette Orbán Viktor miniszterelnök a NATO-főtitkárral folytatott budapesti megbeszélésén, az Országházban. A kormányfő jelezte Jens Stoltenbergnek, hogy Magyarország elkötelezett az ehhez szükséges intézkedések végrehajtása iránt. A NATO-főtitkár kijelentette: a katonai szövetség kulcsszerepet tölt be a terrorizmus elleni harcban, de ezen a területen vannak még lehetőségei.

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az Európai Unió hatvanadik évfordulójának alkalmából rendezendő római csúcstalálkozón - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy közös nyilatkozat elfogadása várható annak a 27 tagállamnak az egyetértésével, amely Nagy-Britannia kilépése után az unióban marad. Elmondta: március 28-án lép hatályba a jogi határzár, amely nem teszi majd lehetővé a bevándorlók szabad mozgását. Beszélt arról is: újabb magyar gyártású autóbuszokat vásárol az állam, 3 év alatt csaknem 2 ezer darabot, összesen 36 milliárd forint értékben. Az egészségügyi döntésekről a miniszter azt mondta még az idén: népegészségügyi szűrőprogramok indulnak és az Országos Sportegészségügyi Intézet hosszú távon a 11. kerületi Karolina útra kerül. A kormány döntött arról is, hogy béremelés lesz a vízügyi ágazatban, és felülvizsgálja a védőnők bérezését is.

Indul a Nemzeti Szívprogram, amelynek elsődleges célja, hogy a magyar lakosság mintegy felének halálát okozó szív és érrendszeri betegségeket visszaszorítsák - mondta a projekt vezetője. Merkely Béla, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója az InfoRádióban közölte: a programban a heveny szívizom-infarktus, valamint a szívelégtelenség új megelőzési és terápiás lehetőségeit kutatja egy orvoscsoport a Semmelweis Egyetemen.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta megszűntek a magyar demokráciával összefüggő washingtoni bírálatok - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sajnálatosnak nevezte az előző amerikai elnök vezetése alatti nagyon rossz amerikai-magyar politikai kapcsolatokat. A tárcavezető az amerikai fővárosban rendezett nemzetközi terrorellenes konferencián vett részt.

A magyar gazdaság versenyképességét már rövid távon javító javaslatokról tárgyalt alakuló ülésén a Nemzeti Versenyképességi Tanács - közölte a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály elmondta: a testület tagjai hat területen látnak lehetőséget gyors intézkedésre. Ezek a cégalapítás, az építési engedélyek felülvizsgálata, az energiaellátás biztosításának a kérdése, az adóadminisztráció, a kistulajdonosok védelme és a fizetésképtelenség kérdése.

Az ombudsman szerint ki kell egészíteni az iskolai fegyelmi eljárás szabályozását. Az alapjogi biztos egy makói iskolából kizárt, nyolcéves tanuló esetével összefüggésben ismertette álláspontját. Székely László vizsgálata súlyos visszásságokat tárt fel. Az elsős gyermekkel szemben többször jogszerűtlenül kezdeményeztek fegyelmi eljárást, majd zárták ki az intézményből.

Megújult, térben és időben részletesebb előrejelzéseket közöl a jövőben az Országos Meteorológiai Szolgálat. A met.hu főoldalán, illetve az országos előrejelzés oldalon térképes formában, délelőtti és délutáni bontásban látható a várható időjárás. Egy konkrét település hétnapos, napszakos részletességű, pontosabb prognózisa is megtekinthető grafikonos formában.