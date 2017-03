Újabb fordulat a gyulaházi űrközpont ügyében

Gyulaháza önkormányzata szerint nincs megvalósíthatósági tanulmány a településre tervezett űrközpontról. Lázár János korábban azt mondta, bármilyen beruházásról csak azután dönt a kormány, ha arról megvalósíthatósági tanulmány is készül.

„Jelen körülmények között természetesen sem hatástanulmányt, sem más a fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációt nem tudok önnek megküldeni” – válaszolta Gyulaháza polgármestere, Bardi Béla a Hír Tv közérdekű adatigénylésére, amelyben az ott tervezett „space központról” készült hatástanulmányt próbálták megszerezni.

Farkas Bertalan szülőfalujában már van egy kiállítás a magyar űrhajósról, de egy friss kormányhatározat szerint egész „űrközpont” is épülne a településen, egy hárommilliárd forintból megvalósuló, az egész kistérségre vonatkozó turisztikai fejlesztés részeként. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még március elején mondta az egyik kormányinfón a gyulaházi űrközponttal kapcsolatban, hogy „mindegyik projekt mögött a pályázóknak be kell adniuk egy megvalósíthatósági tanulmányt, és számokat is kell vállalni”.

A Magyar Turisztikai Ügynökség már múlt héten jelezte, nem létezik ilyen tanulmány, és most Gyulaháza önkormányzata is hasonló választ adott. A település korábban pályázott EU-forrásra a Farkas Bertalanról szóló kiállítás bővítésére, de ez a tervezett űrközponttól független projekt.

A hírverés miatt már több cég is jelezte, hogy részt vennének a projektben, sőt, nem hivatalos árajánlatokat is tettek, valamint több magángyűjtő is felajánlott különféle relikviákat az űrközpontba. Csak június 30-a után derül ki, hogy oszlik majd el a hárommilliárdos támogatás az érintett települések között, így utána tudnak csak részleteket Gyulaházán.

