Orbán elégedett az ünnepi EU-dokumentummal - a nap hírei

Az Európai Unió egységének megőrzéséről és az integráció folytatásáról fogadtak el közös nyilatkozatot az olasz fővárosban a tagállamok - és uniós intézmények vezetői. A Római Szerződés megkötésének hatvanadik évfordulójához időzített dokumentum a nemzetközi migrációs válságot nevezi az egyik legnagyobb kihívásnak. Az uniós intézmények irányítói és vezető politikusok azt hangsúlyozták: a közösség hatvanéves történetének eredményeire építve folytatni kell a közös Európa építését. A nyilatkozatot Nagy-Britannia nem írta alá, miután Theresa May miniszterelnök várhatóan napokon belül elindítja az unióból való kilépés folyamatát.

A magyar érdekek szempontjából jó dokumentumnak nevezte a nyilatkozatot a miniszterelnök. Orbán Viktor Rómában egyben úgy vélte: Európát csak akkor lehet rendbe tenni, ha minden nép gondoskodik saját hazájának biztonságáról és jólétéről. A miniszterelnök kiemelte a gazdaság építését és a munkahelyteremtést. A magyar javaslatokkal összhangban állónak nevezte a többi között a határok megvédésének fontosságára vonatkozó utalásokat, valamint azt, hogy a tagországoknak maguknak kell megadniuk az európai válaszokat.

Megtiltaná a megkérdezettek többsége hogy éjszaka is közlekedjenek az iskolásokat szállító buszok. Mintegy 30 ezren töltötték ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának a veronai buszbaleset után közzétett internetes kérdőívét. Az oktatásért felelős államtitkár arról számolt be: a válaszadók 65 százaléka úgy gondolja, hogy a több országot érintő iskolai kiránduláson részt vevő autóbuszoknak éjjel 11 óra és hajnali 4 óra között pihenőt kell tartaniuk. Palkovics László közölte: az illetékesek a válaszok figyelembe vételével előkészítik a szükséges jogszabály-változtatási javaslatokat, amelyeket néhány héten belül el is fogadhatnak.

A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának jogértelmezése szerint nem lehet csak a térfigyelő kamerák alapján közlekedési szabályszegésért büntetni. Pető György, a szervezet igazgatója egy háttérbeszélgetésen jelezte: a főpolgármester valószínűleg élni fog azzal a jogával, hogy a jogszabályokban egyértelművé tegyék a bírságolhatóságot. Tarlós István pénteken mondta azt, hogy Budapest egyes helyein új KRESZ-táblákat helyeztek el, és a kamerák felvételei alapján ötvenezer forintos bírságot szabnak ki a szabálytalan autósokra. A főpolgármester azt mondta: arra biztatja azokat, akik így jártak, hogy ne fizessék be a büntetést.

Nemzeti emlékhellyé avatták az esztergomi Várhegyet és Vízivárost: az ezt jelképező sztélét a Vármúzeum és a bazilika között állították fel. Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója bejelentette, hogy kezdeményezik Szent Kőrösi Márk esztergomi nyughelyének védetté nyilvánítását is. A kassai vértanú a 24 magyar szent egyike. Az országban jelenleg 17 nemzeti emlékhely található.

Hegyi Barbara kapta az első Psota Irén-díjat. A tavaly februárban meghalt művész emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozta létre az alapítványt, amely mostantól minden évben díjat adományoz annak a színpadi sokszínűségét és tehetségét bizonyító színésznőnek, akinek kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltóak.

Az idén is csatlakozott Budapest a Föld órája elnevezésű március 25-ei környezetvédelmi akcióhoz, amelyben a világ számos országának nevezetes épületében alszanak ki évről-évre a fények egy órára. A Természetvédelmi Világalap 10 éve indult kezdeményezése mára a világ legnagyobb önkéntes akciójává vált, amely 2,4 milliárd embert ér el világszerte.

A társadalom peremén élőkért emelte fel szavát Ferenc pápa milánói látogatásán. A katolikus egyházfő felkeresett egy külvárosi lakótelepet, és arra biztatta a milánói dómban összegyűlt papokat és apácákat, hogy forduljanak a periférián élők felé. A milánói a világ legnagyobb katolikus egyházmegyéje, több mint 5 millió hívővel.

Még egy ember van őrizetben a szerdai londoni merénylet után elfogott 11 ember közül - közölte a Scotland Yard. Egy 58 éves birminghami férfi továbbra is őrizetben maradt, 3 nőt óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, de a vizsgálat az ő esetükben is folytatódik. A végleges adatok szerint a merényletben a rendőrök által lelőtt elkövetővel együtt öten haltak meg és 50-en megsebesültek, akik közül még 15-en vannak még kórházban.