Ezekben a kereszteződésekben kerül 50 ezer forintba egy kanyar

Egy ilyen szabálysértésért 50 ezres büntetés jár, és akár naponta lehet szerezni egy-egy újabb csekket, mert a szabálysértést fixen telepített kamerák rögzítik, és mindenki büntetést kap, aki szabálytalanul közlekedik az adott szakaszon.

A Vezess.hu összeszedte, hol kell nagyon figyelni, ha nem akarjuk súlyos összegtől megszabadítani pénztárcánkat:

A Bécsi út és a Szépvölgyi út kereszteződése

Régebben ebből a kereszteződésből valóban lehetett jobbra is kanyarodni, ám a fonódó villamoshálózat 2016. január 16-i átadása óta már csak egyenesen szabad továbbhajtani, amire tábla, illetve a jelzőlámpa nyíl alakú fénye is felhívja a figyelmet, az útburkolati felfestésről nem is beszélve. (Ebben az egy kereszteződésben, a kamerák fotói alapján, csak februárban 203 millió forintnyi bírságot szabtak ki.)

Bécsi út 134.

A Praktiker áruházhoz korábban szabadon kanyarodhattunk bármelyik irányból, de most már nem lehet balra kanyarodni, sokan mégis megteszik, őket számos esetben a közterület-felügyelet munkatársai várják 50 ezres csekkel.

Az Evező utca és a Lajos utca kereszteződése

A Lajos utcára forduláskor megszegik a kötelező haladási irány tábla előírását, és nemcsak jobbra, ahogy a tábla engedi, hanem balra is fordulnak.

A József körút és a Baross utca kereszteződése

Az utóbbi években több ezer autóst megbüntettek a József körút és a Baross utca kereszteződésében, mert tilos jobbra kis ívben a körútra kanyarodni. Kamerarendszer figyeli a csomópontot, ezért az autósok biztosan megkapják az 50 ezres büntetést, a KRESZ kötelező haladási irányra vonatkozó szabályainak megsértése miatt. (Ebben a kereszteződésben 2015-ben 270 millió forintnyi büntetést szedett be a józsefvárosi közterület-felügyelet.)

Az Istvántelki út és az Árpád út kereszteződése

Az Istvántelki útról nem szabad felkanyarodni a Rákospalotára vezető hídra. Ezt egy záróvonal tiltja, amely azonban igencsak megkopott. A felfestés nem volt egyértelmű, mégis büntettek. Azóta újrafestették a kereszteződést.

