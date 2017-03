Ilyen lesz a felújított Lánchíd és az Alagút

Két és fél év alatt 22-23 milliárd forintból újul meg a Lánchíd és az Alagút, de látványos változás nem lesz, maradnak az autók a hídon, a gyalogosok egy zebrás átkelővel gazdagodnak. A felújított híd azonban műemléki szempontból teljesebb lesz, mint most.

Látványterveket nem készítettek, mivel sem a Lánchídnak, sem az Alagútnak nem módosul a kinézete, csak tervrajzokból lehet kiolvasni a jövőt - írja a 444.hu. Ősz előtt aligha állnak neki a munkáknak, idénre csak 900 millió forintot szavaztak meg, 2018-ra 10,5 milliárdot, 2019-re 10,9 milliárdot.

A Várhegy-alagút eléggé rossz állapotban van, ezért vissza kell bontani az ikonikus mozaikburkolatot, és még az alatta lévő téglafalat is, amit vasbetonra cserélnek, és erre kerül ismét mozaikcsempe. Olyan ventilátorok kerülnek majd az alagútba, amelyek az autópálya-alagutakban is vannak, így nem lesz életveszélyes mutatvány gyalog vagy bringával bemenni. Mindkét irányban külön sávot kapnak a kerékpárosok, így a nagy hangzavarban nem fogják egymást akadályozni.

A hídon nem lesz érezhető változás. A bicikliseknek továbbra is vagy az autósok között kell a szűk sávokon tekerniük, vagy a turisták közé szorulnak a járdán. A tervek alapján úgy tűnik, hogy a következő évtizedekre sem csökkentik érdemben az autóforgalmat a hídon, csak egy új zebrát kapnak a gyalogosok a pesti hídfőnél. Felmerült még 2014-ben, hogy szélesítsék ki a járdákat, de a tervek alapján ezt sem valósítják meg.

Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO világörökségi védelem alatt áll, nem változtathatnak a látványon, de a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat visszaépítik, Sina bárónak és Széchenyi grófnak a kőoroszlán talpazatáról hiányzó címerpajzsait is visszaépítik. Az eredeti háromágú kandelábereket is újragyártják.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!