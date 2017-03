Magyarországig nyúlik az indiai gyógyszerbotrány

Magyar gyógyszertárakba is került egy nem szteroid fájdalom- és gyulladáscsökkentő tabletta, amely forgalmazási engedélyének felfüggesztését javasolta az unióban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Ha ez megtörténik, nem lehet majd kiadni a betegeknek az érintett gyógyszert, míg be nem bizonyosodik egyértelműen az ártalmatlansága - számolt be a Népszava.