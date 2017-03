Hivatalosan is elindult az Egyesült Királyság uniós kilépéséhez vezető folyamat - a nap hírei

A kormány nem látja indokoltnak a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének jövőbeni feltételeit szabályozó törvénymódosító javaslat visszavonását. Az oktatási államtitkár a Közép-európai Egyetem elnök-rektorával folytatott tárgyalás után közölte: a kabinet kész nemzetközi megállapodást kötni az Egyesült Államok vagy New York állam kormányával a CEU és a többi érintett amerikai intézmény működésének rendezése érdekében. Palkovics László hangsúlyozta a külföldi egyetemek Magyarországi működésében számos szabálytalanságra derült fény. Michael Ignatieff szerint a tervezett felsőoktatási törvénymódosítás súlyosan sérti az egyetem érdekeit. Megerősítette, hogy a CEU jövőjét Budapesten képzeli el.

Hivatalosan elindult az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamat, miután az Európai Tanács elnöke megkapta a kilépési tárgyalások megkezdését kezdeményező értesítést a brit kormánytól. Theresa May brit kormányfő a londoni alsóházban kijelentette: országa csak az unió intézményrendszeréből lép ki, de Európát soha nem hagyja el. A brit tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: egyelőre semmi nem változott az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamat megindításával, mivel a kilépés pillanatáig érvényesek maradnak a szigetország szerződéses jogai és kötelezettségei.

A magyar kormány feladatának és felelősségének nevezte a külgazdasági és külügyminiszter, hogy minden feltételt biztosítson az Opel új tulajdonosának a magyarországi tevékenység bővítéséhez és fejlesztéséhez. Szijjártó Péter Szentgotthárdon, az Opel-gyártás megkezdésének 25. évfordulóján tartott ünnepségen hangsúlyozta: több kormánydöntés is született, amely a francia PSA-csoport számára vonzóvá teheti az üzem fejlesztését. Karl-Thomas Neumann, az Opel-Vauxhall elnök-vezérigazgatója új lehetőségként értékelte a PSA és a német cég egyesülését.

A baloldali pártok számára 1 millió választópolgár megnyerése a tét a 2018-as választásokon - jelentette ki az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Botka László az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a baloldali pártoknak össze kell fogniuk, közös listát kell állítaniuk, és ki kell választaniuk azokat az egyéni képviselő-jelölteket, akik a legtöbb szavazatot képesek megszerezni. A szocialista politikus szerint egy igazságos politikát hirdető, demokratikus alternatívára van szükség Magyarországon.

Mégsem tartja meg péntekre tervezett demonstrációját az MVM-csoportnál működő szakszervezet, miután a rendkívüli egyeztetésen a munkáltató a korábbi 3 évre szóló 17 százalékos javaslatát 10 százalékkal megemelte. Ezt az MVM Magyar Villamos Művek Dolgozóinak Szakszervezeti elnöke erősítette meg az InfoRádióban. Gál Rezső hangsúlyozta: az MVM igazgatósága és az érdekképviseletek még ezen a héten aláírják a megállapodást. Hozzátette: a béremelést januárig visszamenőleg kapják majd meg a dolgozók. Korábban az MVM csoporton belül működő Szakszervezeti Szövetség a többi állami vállalathoz hasonlóan 3 év alatt 30 százalékos béremelést kért a csoport dolgozóinak is.

Megkezdte a költözést a Sportkórház. Az intézmény szeptembertől a 11. kerületben, a Semmelweis Egyetem volt Ortopédiai Klinikáján működik majd. Az InfoRádió úgy tudja: a korábbi tervekkel ellentétben a Karolina úti helyszín nem átmeneti, hanem a végleges lehet. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta: az ingatlan korszerűsítésére, az országos hatáskörű intézet bővítésére tíz milliárd forintot különített el a kormány.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint a közterület-felügyelet kamerái alapján nem lehet az objektív felelősség jegyében bírságolni. Az ORFK közölte: bár a kameraképek bizonyítási eszközként felhasználhatók, de a berendezések nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, így a járművezető személye ezek alapján nem megállapítható, az üzembentartóval szemben pedig nem lehet szankciót alkalmazni.

Kettős mérce működik az európai élelmiszerpiacon, és ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal átfogó hatósági élelmiszer-minőségi vizsgálata is megerősítette - jelentette ki a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor elmondta: mintegy 100 termék elemzése nyomán kiderült, hogy a multik nagy arányban gyártanak silányabb termékeket Magyarországra. Aggasztónak nevezte, hogy a megvizsgált tételek 70 százalékánál kisebb-nagyobb minőségi eltérés volt tapasztalható a Nyugat-Európában forgalmazott termékekhez képest. Sok termék esetében már az érzékszervi különbségek is azonnal észrevehetőek.

Több amerikai szövetségi állam, a többi között Kalifornia és New York, illetve számos város elutasította Donald Trump elnöki rendeletét, amellyel eltörölte elődje klímavédelmi intézkedéseit. Energetikai szakértők és környezetvédelmi szakemberek, köztük a Nobel-békedíjas környezetvédelmi aktivista Al Gore volt demokrata alelnök is elhibázottnak minősítette a rendeletet. A dokumentum feloldotta a globális felmelegedés egyik kiváltójának tartott üvegházhatású gázok kibocsátásának felső határát, szabad utat ad a szénbányászatnak és a hidraulikus technikával történő olajkitermelésnek is. A döntés miatt korábban sajnálatát fejezte ki az Európai Unió energiaügyi biztosa is.