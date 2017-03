Varga Mihály az adóemelésről - hetilapszemle

Nem kell emelni az adókat, nincs szükség több adóra, a meglévőket kell hatékonyan beszedni – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Figyelőnek adott interjúban. Varga Mihály szerint a korábbi szocialista kormányok adópolitikája komoly károkat okozott a magyar gazdaságnak. A tárcavezető arról is beszélt, hogy adósságcsökkentő, takarékos büdzsé is lehet választási költségvetés. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy nincs teljes elégedettség a Fideszben sem, hiszen például a családpolitika, a demográfiai helyzet, az adóbürokrácia vagy a kis- és középvállalkozások támogatása terén még rengeteg tennivaló van. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy az üzleti környezetben több területen szeretnének változást elérni: a cégalapítás, az építési engedélyek felülvizsgálata, az adóadminisztráció, a kistulajdonosok védelme és a fizetésképtelenség is ilyen téma. Varga Mihály a munkaerőhiány megoldásáról azt mondta, három megoldást vizsgálnak, egyrészt a munkanélküli körből, másrészt a közfoglalkoztatottak közül lehet átképzésekkel visszasegíteni embereket a munkaerőpiacra, harmadrészt pedig olyan társadalmi csoportokat is be lehet vonni, amelyek készek a munkavégzésre, csak nem elég motiváltak. A kiskereskedelmi láncok különadójáról a tárcavezető azt mondta, még folynak a tárgyalások a piaci szereplőkkel, április végéig van lehetőség dönteni az ügyben. Varga Mihály szerint az az elsődleges magyar érdek, hogy a kiskereskedelemben egészségesebb arány legyen a magyar és a külföldi szereplők között.

A Heti Válasz páros interjút közöl Frivaldszky Edittel, a természetes családmodellt képviselő Emberi Méltóság Központ igazgatójával és Pető Andreával, a Közép-európai Egyetem társadalmi-nemek tanulmánya tanszékének professzorával. Az interjúban arról is beszélnek, hogy összemos-e férfit és nőt, és tudomány-e a gender? Frivaldszky Edit szerint a népesség 2-3 százalékát érintő jelenségről van szó, és ezt a gender szó használatával nem kellene ráhúzni a társadalom egészére. Pető Andrea viszont úgy látja, ez az az olvasat, ahogy egy transznacionális mozgalom értelmezi a társadalmi nemeket, és azt a kérdést veti fel, hogy kinek van joga megmondani, mi a tudomány. Szerinte a nem létező »genderideológia« veszélyének hangoztatásával sajnos egy, a magyar akkreditációs bizottság által is elfogadott tudományág hatalmi és politikai célú megkérdőjelezése zajlik.