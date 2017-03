Befellegzett a kilométeróra-visszatekeréseknek - lapszemle

Olyan platformot hoznának létre, amelyen bárki visszakeresheti az autók kilométerállását - számol be a napi.hu. A Magyar Nemzet arról ír,miért csúszik a Magyar Zene Háza építése a Városligetben.

Megnyugtató módon rendeződött a felnőttambulancia konduktorainak ügye a Pető András Főiskolán – közölte az intézmény rektora a Magyar Időkkel. Zsebe Andrea elmondta: az érintett 31 szakember azokhoz hasonlóan, akik az intézmény gyermekekkel foglalkozó részlegein dolgoznak, pedagógusi besorolást kapott. A rektor hangsúlyozta: a lépés nyomán ismét teljes kapacitással működik a felnőtt pácienseket ellátó részlegük.

Hiába csábítja a magyar kormány az ukrán vendégmunkásokat, ők inkább Lengyelországba mennek

- közli a Magyar Nemzet. Ennek oka részint a kulturális és nyelvi hasonlóság, a jobb gazdasági teljesítmény, valamint a munkavállalás szempontjából kedvezőbb jogi környezet - teszi hozzá a lap.

A Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő Semmelweis Egészségügyi Kft. nyerte a nyári vizes világbajnoksághoz kapcsolódó orvosi, egészségügyi szolgáltatások ellátására kiírt közbeszerzési eljárást - írja a Világgazdaság. Merkely Béla, a FINA orvos-igazgatója, az egyetem rektor-helyettese a lapnak azt mondta: a vb alatt naponta 200 orvos és szakápoló lesz készenlétben.

Egyre inkább leszakad az ország keleti fele

- olvasható a Magyar Nemzetben. A KSH adatai alapján a legszegényebb és a leggazdagabb megyékben élők havi nettó átlagbére között 2016-ban már 64 ezer forint volt a differencia az egy évvel korábbi 58 ezer helyett, míg egy fővárosi havonta átlagosan 108 ezer forinttal kapott több nettó fizetést, mint szabolcsi honfitársa.

Nem hozott eredményt a Magyar Zene Háza kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás, ezért a kiíró Városliget Zrt. tárgyalásos eljárásban folytatja a leendő kivitelező kiválasztását - közli a Magyar Idők. A Liget Budapest projekt sem mentesül az építőipart érintő kihívások alól, nincs elég munkaerő, ami van, az pedig egyre drágább. A Városliget Zrt. mindemellett a parkfejlesztéshez kapcsolódó feladatok felgyorsítását tervezi - tette hozzá a lap.

Közel 2 százalékponttal is csökkenthetik a foglalkoztatottsági mutatókat a robotok 2025-ig

egy friss tanulmány szerint, így csak az Egyesült Államokban 3-6 millió munkahely szűnhet meg - olvasható a Portfolio-n. A tanulmány értelmében elsősorban a fizikai munkások munkahelyeit veszélyeztetik a gépek, főleg azokét, akik összeszereléssel foglalkoznak.

A napi.hu a kilométeróra-visszatekerések végéről ír, ugyanis kétfordulós tárgyalásos eljárásban keres vállalkozót a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. egy olyan platform létrehozására, amely végigkíséri az autókat az újként történt eladástól egészen a bontásig. Az adatokat bárki lekérdezheti majd.

A pénzcentrum.hu szerint több internetes portálon is megjelent és a közösségi oldalakon is terjed az az információ, hogy a kormány karácsony után idén húsvétkor is Erzsébet-utalvánnyal fog kedveskedni a nyugdíjasoknak, a hír azonban nem igaz - tudta meg a portál a Miniszterelnökség sajtóirodájától.

