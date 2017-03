Botka: nehezíti a munkát, ha Gyurcsány Ferenc az élvonalban van

Az MSZP szerint a baloldali pártoknak össze kell fogniuk, közös listát kell állítaniuk, és ki kell választaniuk a 106 közös egyéni képviselőjelöltet a 2018-as országgyűlési választásokra, az összefogás azonban önmagában nem elég – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Botka László.

„A választások megnyeréséhez be kell még vonzanunk legalább egymillió olyan választópolgárt, akit eddig egyetlen demokratikus ellenzéki pártnak sem sikerült.

Az az egymillió választópolgár, akit a meglévőkhöz meg kell nyernünk a kormányváltás ügyének, mindenféle kimutatás és közvélemény-kutatás szerint létezik. Nemcsak a bizonytalanok között van ott, hanem ott van a Jobbik szavazói között is, sőt, meggyőződésem szerint ott van a Fidesz szavazói között is van nem kevés” - fogalmazott Botka László.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint összefogás helyett több kis liberális párt már most inkább a túlélésre játszik.

„Ezzel egy óriási bajom van: ez a tipikus politikai pótcselekvés.

Sokszor elmondtam nekik, és egyértelművé tettem minden megszólalásomban és beszédemben, hogy én nem túlélési taktikára játszom. Én arra játszom, hogy 2018 nyerhető, le tudjuk győzni a Fideszt” - fogalmazott az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

Botka László arra a kérdésre, hogyan határozná meg a különbséget a saját üzenete és Gyurcsány Ferenc, DK-elnök üzenete között, így válaszolt: „Rettentő könnyű helyzetben vagyok, mert ezt Gyurcsány Ferenc megtette helyettem. A kongresszusi beszédében úgy fogalmazott, hogy nem követtünk el hibákat, de ha igen, akkor pedig már elfelejtették vagy megbocsátották nekünk.”

„Erre azt tudom mondni, hogy bárcsak így lenne. A számok azt mutatják, hogy

2010-hez képest az elmúlt hét év demokratikus baloldali politizálása megbukott,

mert nem tudtuk visszaszerezni azokat a választópolgárokat, akik elfordultak tőlünk 2010 előtt” - reagált az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

„Azt a folyamatot, hogy megszólítsunk még sok százezer ilyen embert, vagyis a legfontosabb célt teljesítsük,

nemhogy nem könnyíti, de nehezíti az, ha Gyurcsány Ferenc az élvonalban van ebben a folyamatban”

- mondta Botka László.

„Én soha nem mondtam azt, hogy a DK-val nem. Az ő szavazói is kormányváltást akarnak, legfeljebb azon kell elgondolkodjanak, hogy egy embernek a politikai túlélése és politikai szerepvállalása fontosabb-e nekik, mint az Orbán-rezsim leváltása” - fogalmazott az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

Botka László szerint bár az MSZP minden körzetben képes egyéni képviselő-jelöltet állítani, az a személy lesz a baloldalon a feladatra a legalkalmasabb, aki tudja a szavazatokat maximalizálni.

„A magyar családok fele lényegében teljesen vagyontalan”

Az MSZP szerint igazságos politikát hirdető, demokratikus alternatívára van szükség Magyarországon 2018-ban.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint óriásiak a vagyoni és jövedelmi különbségek ma Magyarországon. A Fidesz kormányzása óta tovább mélyült a szegénység, a jövedelemolló pedig nyolcszorosára nyílt – mondta Botka László.

„A magyar családok, a magyar háztartások fele lényegében teljesen vagyontalan.

Azon az ingatlanon kívül, amiben lakik, semmilyen tárgyi megtakarítása nincs, egyik napról a másikra él. A másik 45 százaléknak pedig lényegében minimális vagyona van. Ez leginkább azt jelenti, hogy a lakásán kívül van egy autója. És a magyar háztartások pusztán 5 százalékánál van a TÁRKI felmérése szerint 30 millió forintnál, 100 ezer eurónál nagyobb vagyona megtakarításban vagy bármiféle vagyontárgyban”- mondta Botka László.

Botka László

Az ellenzéki politikus kiemelte: az MSZP éppen ezért az adórendszerben alapvető változásokat vezetne be.

„Szó nincs arról, hogy vagyonadóban gondolkodnánk, viszont a luxusadóval igazságot kell tennünk

és a legnagyobb vagyonokat meg kell adóztatnunk. Ez azt jelenti egy többkulcsos igazságos személyijövedelemadó-rendszerrel együtt, hogy jelentősen csökkenteni akarjuk az átlag vagy átlag alatti döntő többségnek a terhelését. Ehhez viszont nagyobb hozzájárulást kérünk attól a néhány tízezernyi, az összcsaládok 1-2 százalékát jelentő lakostól, akinek viszont valódi, rendes vagyona van” - részletezte az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

Botka László azt is elmondta, hogy bár hivatalosan az MSZP kongresszusa választja meg a miniszterelnök-jelöltet, már most jelentős mögötte az egység. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor a magyar baloldali politika megújításának szükségességéről szólva nem csak a hazai, hanem az európai baloldali politika korábbi irányát is kritikával illette.

„A '90-es és a 2000-es évek baloldali politikája Európában egydimenziós volt, mert azt gondolta, hogy csak az esélyegyenlőségre alapozva lehet igazságos társadalmat építeni, mert ahogy a modernizáció és az innováció által fejlődik a gazdaság, mindenkinek jólétet teremt. Kiderült, hogy ez nem igaz,

milliók szakadtak le, és ez a kudarc megágyazott Európa-szerte a jobboldali populizmusnak”

- véli Botka László.

