Drágább lesz a balatoni nyaralás

Áremelésre készül több balatoni település, miután az állam januártól csökkentette a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó (ifa) után járó kiegészítés mértékét. Van, ahol fizetőssé teszik a strandokat és a parkolókat – számolt be a Népszava Online.

A balatoni önkormányzatok nem jókedvükben hoznak ilyen intézkedéseket, a kényszer viszi rá őket. Az állam ugyanis januártól csökkentette a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó (ifa) után járó kiegészítés mértékét.

Anno az idegenforgalomból élő települések többletkiadásaihoz kívánt hozzájárulni az állam az ifa-kiegészítés bevezetésével. Kezdetben minden vendégéjszaka után beszedett egy forinthoz kettőt tettek hozzá a központi költségvetésből. Jó néhány éve azonban már csak másfelet, idén januártól pedig mindössze egy forintot.

Drágább lesz a nyaralás a Balatonnál

A tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség tavaly a nemzetgazdasági miniszterhez fordult, tiltakozva az idegenforgalmi adó mellé járó állami kiegészítés csökkentése miatt, ám elutasító választ kapott.

Zamárdiban 400-ról 450 forintra nőtt az idegenforgalmi adó mértéke januártól.

„A sok tízmilliós kiesést valahonnan pótolni kell” – mondta Csákovics Gyula polgármester. „Hiszen a fenntartási költségek nem csökkennek, sőt, ha fejlesztünk, azzal már növeljük is. A tavalyi nyárra például három új szabadtéri tusolót létesítettünk a strandterületeken, ami csak növeli a fizetni valónkat. Ezt az adót nem a helyi szállásadók fizetik, hanem a vendégek. Márpedig minden az ő kényelmüket, komfortosabb időtöltésüket szolgálja. Ezért aztán a vendég is hozhat némi áldozatot, főleg akkor, amikor elvonások sújtják az önkormányzatokat” – véli a polgármester. Csákovics hangsúlyozta: a parkolók és a strandok továbbra is ingyenesek maradnak Zamárdiban.

„A költségvetésünket egyensúlyba kell hozni, Szemes esetében legalább 30 millió forint mínuszt jelent az ifatámogatás-csökkenés” – mondja Takács József, Balatonszemes polgármestere, annak alátámasztásául, hogy településén 390-ről 450 forintra nő az ifa mértéke. Takács a balatoni turizmust nem előre, hanem hátra mozdító iránynak tartja a folytonos elvonást, miközben az önkormányzatok erőn felüli fejlesztéseket vállalnak.

Az északi parton több település (Csopak, Alsóörs, Paloznak) is egyeztetett előzetesen. Egységes adómértéket akartak, így 500 forintos ifában állapodtak meg. Az elvonásokra nem mindenütt az adóemelés a válasz.

Balatonszárszón tavaly vezették be a belépőt a központi strandon

(ott idén már további „intézkedéseket” nem terveznek), Fonyód is fizetőssé tette már az elmúlt szezonra több parkolóját és legnépszerűbb strandját, Balatonföldvár pedig az idei nyárra tervez a fonyódihoz hasonló lépéseket – írta a Népszava Online.

