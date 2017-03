Ellentmondások a CEU-ügyben

A CEU és a Közép-Európai Egyetem papíron valóban két intézmény, ám a CEU nélkül a magyar alapítványi iskola elveszítené értelmét - mondta az InfoRádióban az intézmény rektorhelyettese. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, a külföldi egyetemek sem csaphatják be a diákokat, nem élhetnek vissza helyzetükkel, és nekik is vállalniuk kell a magyar törvények betartását.

Enyedi Zsolt: "elveszne a CEU lényege"

A CEU rektorhelyettese kiemelte, nagyon súlyos következményei lehetnek a törvénymódosításnak.

„Megkövetelné tőlünk, hogy néhány hónapon belül egy új campust állítsunk föl az Egyesült Államokban, oktatási programot indítsunk be, érjük el, hogy a két kormány üljön le és kössön átfogó megállapodást. Úgy, hogy ennek egyike az a magyar kormány, amelyik az elmúlt napokban nem bánt velünk tisztelettel. Azt is megkövetelné, hogy a magyar és az amerikai jogi személyiségünk valamelyike megváltozzon. Lehetetlenné teszi, hogy az eddigi, úgynevezett lícenszszerződés keretében működő CEU-Közép-európai Egyetem szimbiózisa a jövőben is működjön.”

Enyedi Zsolt kiemelte, a törvénymódosítás öt pontjának három passzusa csak a CEU-t érinti, ez lehet az oka, hogy más intézmény még nem jelezte, hátrányosan érintené a jogszabálymódosítás.

Az intézmény rektorhelyettese hangsúlyozta, a CEU programjainak háromnegyede csak amerikai akkreditációval rendelkezik, csupán negyedének van magyar akkreditációja is.

„Elvesztenénk az amerikai programjainkat, amelyek között vannak világhírűek.

Valószínűleg elvesztenénk a diákok és a tanárok jelentős részét is,

mert azért vannak itt a világ 117 országából, mert Budapesten amerikai diplomát adunk. Ez az egyetem lényegét, egy fontos sajátosságát érinti. Ez nemcsak az egyetemünk számára fontos, hiszen Budapest elvesztené ezeket a neves professzorokat, tudósokat és a külföldi diákokat, ami nem szolgálná a magyar felsőoktatás érdekét.”

Lázár János: "politikai hisztériakeltés"

A külföldi egyetemek sem csaphatják be a diákokat, nem élhetnek vissza helyzetükkel, és nekik is vállalniuk kell a magyar törvények betartását - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a felsőoktatási törvény javasolt módosításáról szólva.

A tárcavezető siralmasnak tartja, hogy az Oktatási Hivatal vizsgálat szerint 28 külföldi egyetemből 27-nél vannak gondok például a működési engedélyekkel, a képzések akkreditációjával, illetve a magyar állammal való együttműködésben. Mint mondta, a felsőoktatási törvény módosítására vonatkozó indítvány az átláthatóbb működési szabályok kialakítását célozza. A javaslat értelmében csak olyan külföldi egyetem lehetne Magyarországon, amelynek működését a származási ország és Magyarország közötti nemzetközi szerződés biztosítja, amely a származási helyen is államilag elismert egyetem, és valós felsőoktatási tevékenységet folytat - ismertette Lázár János.

"Nem látom, hogy ebben melyik pont lenne az, amely politikailag érzékeny vagy bárki érdekével ellentétes lenne."

A kabinet azt szeretné elérni, hogy a diákok védelme érdekében mindenki tartsa be a játékszabályokat – hangoztatta. Lázár János hozzátette, elegendőnek tartja az elkövetkező egy évet arra, hogy az érintett külföldi egyetemek esetében megköttessenek azok a nemzetközi megállapodások, amelyek a tervek szerint a működésük feltételei lesznek.

Szerinte minden, ami ezen felül van, "politikai hisztériakeltés", ezért azt javasolta,

mindenki higgadjon le.

Lázár János hozzátette, nem hiszi, hogy a javaslatban megfogalmazott feltételek teljesítése a Közép-európai Egyetemnek valós problémát jelentene. Ha pedig ezeknek a feltételeknek nem felel meg, akkor az egy "szegénységi bizonyítvány" – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!