Itt a statisztika arról, mit választottak a fiatalok

Első helyen 91 ezren jelöltek meg állami ösztöndíjas képzést, közel 15 ezren pedig önköltséges képzést – mondta Palkovics László oktatásért felelős államtitkár.

"Évek óta az látszik, hogy ez a struktúra nagyon nem változott. Ez azt jelenti, hogy 2014 óta nem történt olyan változás, amely a hallgatókat elbizonytalanította volna - olyan, mint például 2008, 2012-13 környékén. A 2014-ben kidolgozott felsőoktatási stratégia mentén halad a felsőoktatási intézmények fejlődése."

A most jelentkezők 16,3 százaléka gazdaságtudományi, 14,1 százaléka pedagógusi és 13,5 százaléka műszaki területen szeretne továbbtanulni. Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők száma 2014 óta folyamatosan emelkedik – mondta Palkovics László, hozzátéve: a legnépszerűbb az angoltanári, történelemtanári és a testnevelőtanári szak.

"A földrajztanári jelentkezés is pozitív irányba változik, de sajnos a kémia- és fizikatanárok esetében továbbra sem sikerült a pozitív pozicionálás. A tanárképzésre vonatkozó átalakításainkon, a tanártovábbképzésre vonatkozó javaslatainkon keresztül reményeink szerint ezt is tudjuk növelni. Kémiatanár első helyen 91 jelentkezett - volt olyan év is, amikor csak 6, de a mostani szám abszolút értelemben ez még nem az az eredmény, amit elérni szeretnénk. Ugyanez a helyzet a fizikatanárokra is" - mondta Palkovics László.

A legnépszerűbb képzési területek alapképzésben és osztatlan képzésben (az első helyes jelentkezések alapján)

A legtöbben a mostani felvételi időszakban az ELTE-re jelentkeztek, a második a Debreceni Egyetem, a harmadik a Szegedi Tudományegyetem. Az osztatlan mesterképzések esetében a Semmelweis Egyetem vezeti a rangsort.

"Úgy tűnik, hogy az orvosképzést az elmúlt időszakban az egyetemekkel közösen bevezetett struktúraváltás továbbra is magas szintre pozicionálja" - kommentálta a fentieket az államtitkár.

A legnépszerűbb alapképzések (az első helyes jelentkezések alapján)

Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke elmondta: az elmúlt években megfordult a papír alapon, illetve elektronikusan jelentkezők aránya, idén 70 ezren online, közel 36 ezren papíron adták be jelentkezésüket.

"A leggyorsabb, legtudatosabb jelentkezőnek 6 percre volt szüksége ahhoz, hogy az egyébként bonyolult jelentkezési procedúrán átjusson."

A legidősebb jelentkező idén 75 éves volt – tette hozzá Gloviczki Zoltán.

Három fontos dátum

Április 20-án nyílik meg a lehetőség arra, hogy a feltöltött anyagokban a személyes adatokat megtekintsék a hallgatók, illetve az ellenőrzésen túl július 12-től ugyancsak elektronikus úton lehet a dokumentumfeltöltés mellett az egyszeri sorrendmódosításra sort keríteni, illetve az adatmódosításra, ha ez szükséges. A ponthatárokat várhatóan július 26-án állapítják majd meg.

