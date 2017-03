Változást sürget az unión és az Európai Néppárton belül a magyar kormányfő - a nap hírei

Változást sürget Európa jelenlegi szerepének megőrzéséhez az unión, és az Európai Néppárton belül a magyar kormányfő. Orbán Viktor a pártszövetség kétnapos máltai kongresszusán kijelentette: Európának ma versenyképességi, migrációs, biztonsági, demográfiai és külpolitikai válsággal kell szembenéznie. A miniszterelnök új európai külpolitikát is sürgetett, ahol a biztonság áll a középpontban. Kiemelte a Nyugat-Balkán stabilitásának jelentőségét is, amelynek érdekében fel kell gyorsítani az érintett országok európai integrációját. A kongresszus zárónapján az uniós intézmények vezetői, elengedhetetlennek nevezték az egységet és a szolidaritást a kihívások kezeléséhez.

Összesen 6 kérdésben kezdődik meg a nemzeti konzultáció - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János kormányzati tájékoztatóján megismételte: az adó és foglalkoztatáspolitika, az energetika, a civil szervezetek külföldi támogatása és a bevándorlás ügyében is tesz fel kérdéseket a lakosságnak a kormány. Hozzátette: komoly nyomásgyakorlásra számít a következő hónapokban bevándorlás politikája miatt az uniós szervezetek részéről a kormány. Arról is beszélt: áprilisban kezdi a jövő évi költségvetés előkészítését a kormány, a törvényjavaslatról májusban kezdődik vita a parlamentben. A reklámadóra vonatkozó kérdésre azt felelte: az Európai Bizottság döntésének végrehajtásáról van szó, amely szerint egységes adókulcsot kell alkalmazni 100 millió forint felett.

Folytatná a párbeszédet a magyar kormánnyal a Közép-európai Egyetem, de a benyújtott felsőoktatási törvénytervezetet nem fogadja el - erősítette meg az intézmény elnök-rektora. Michael Ignatieff és Enyedi Zsolt magyar ügyekért felelős rektor-helyettes az oktatási államtitkárral szerdán tartott egyeztetés után megismételte: a kormány javaslata sérti az intézmény érdekeit, csorbítja az egyetemi autonómiát és ellehetetleníti az amerikai diplomák kiadását. Ugyanakkor mindketten úgy nyilatkoztak, hogy a CEU jövőjét Budapesten képzelik el. Palkovics László ismét teljesíthetőnek nevezte a törvényben szereplő feltételeket.

Kiadta a paksi bővítéshez szükséges telephelyengedélyt az Országos Atomenergia Hivatal - mondta az InfoRádiónak a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos. Aszódi Attila rendkívül fontos mérföldkőnek nevezte a döntést. A szakember arról beszélt: adott minden olyan paraméter, amelynek alapján az új blokkok műszaki terveit el lehet készíteni és remélhetőleg rövid időn belül meglesz a környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatos másodfokú döntés is. Felhívta a figyelmet arra, hogy március elején az Európai Bizottság már jóváhagyta a projektet. Úgy vélte: az előkészítő építkezési feladatok már 2018-ban elkezdődhetnek.

Jövő évtől területi alapon differenciálná a vizsgálatok után háziorvosoknak járó összeget az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi-Szűcs Zoltán szerint erre a kevésbé jövedelmező praxisok betöltése miatt van szükség. Az államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a cél a területi felzárkózás lenne, mert jelenleg a praxisok támogatásában nincs különbség. Hozzátette: az eddigi visszajelzések alapján az elmúlt két hétben többen érdeklődtek a 300 üres orvosi praxis után, mint tavaly egész évben Arról is beszélt, hogy csak a választások után lehet bevezetni a kórházi kancellári rendszert.

Május elsejéig lehet pályázni az elektromos autók beszerzésére - mondta a nemzetgazdasági miniszter az Óbudai Egyetem elektromos autójának átadásán. Varga Mihály tájékoztatása szerint 5 hónappal a pályázatok beadásának megkezdése után már látszik, hogy nagy az érdeklődés. Már 200 felett van az elbírált pályázatok száma, és további több mint 300 beadott pályázat vár megtekintésre.

Újra benyújtja a bíróságok függetlenségét garantáló törvény módosítását az MSZP - közölte az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Harangozó Tamás szerint több bíró is nemzetközi jogi fórumokhoz fordult Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének egy belső szabályzata miatt, amely alapján a bírák kinevezésének feltétele, hogy legyenek lojálisak a hatóság elnökéhez.

Új lendületet adna a török-amerikai kapcsolatoknak a török külügyminiszter. Mevlüt Cavusoglu Rex Tillerson amerikai külügyminiszterrel tartott egyeztetése után azt mondta: a terrorizmus elleni harcban, különösen a szíriai és az iraki helyzet rendezésében lenne szükség szorosabb együttműködésre. A Trump-kormányzat miniszterei közül elsőként Rex Tillerson látogatott Törökországba.