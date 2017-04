Ismét nőtt a CEU-t támogatók köre, vasárnap tüntetés lesz

Száznál is több tudós és akadémikus, közgazdász, illetve hallgatók is kiálltak a Közép-európai Egyetem mellett, és a diákok sem hagyják az egyetemüket.

Most a CEU, de ki a következő? - Tüntetés a szabad oktatásért címmel szervez vasárnap délután 17 órától tüntetést az Oktatási Szabadságot nevű Facebook-csoport a Corvinus Egyetemhez elé. A menet a Corvinustól tovább sétál majd az ELTE és a CEU felé, majd a Kossuth téren fejeződik be a demonstráció.

Körmendi: csak jó szavazók kellenek

Az egyetem mellett demonstrált szombaton a Demokratikus Koalíció (DK) ifjúsági szervezete, az Ifjú Demokraták Egyesülete (IDE) az intézmény budapesti épülete előtt. A mintegy 30-40 résztvevő "A CEU mellett állok" feliratú röplapot tartott a magasba.

Körmendi István, az ifjúsági szervezet elnöke kijelentette: a kormány évek óta háborút visel a józan ész és a valóság ellen, most pedig a hatalomnak ellentmondani merő embereket képző iskolákat vette célba.

Szerinte a kormánynak nem jó szakértőkre, orvosokra, mérnökökre, tudósokra, programozókra van szüksége, hanem csak jó szavazókra. Olyanokra, akik bedőlnek a kormányzati propagandának - vélekedett Körmendi István.

Miss Attila, az IDE alelnöke felidézte: néhány hónapja Vlagyimir Putyin orosz elnök bezáratott egy szentpétervári egyetemet, mert azt Soros György is támogatta. Most ugyanerre "utasította magyar beosztottját és szinkronhangját", Orbán Viktort - fogalmazott.

Növekszik a támogatók köre

A Washington Post szerkesztőségi véleménycikket szentelt a témának.

közleményt Küzdeni fognak, nem hagyják az egyetemüket - mondták a Magyar Narancs által megkérdezett CEU-hallgatók.

mondták Hallgatók egy csoportja létrehozta "A szabad magyar felsőoktatásért" csoportot, ami az alapítók szerint egy alulról szerveződő, politikai pártoktól és egyetemektől független kezdeményezés, melynek egy 444-hez eljuttatott levél alapján célja , hogy "felhívja a figyelmet a felsőoktatás szabadságát veszélyeztető törvénymódosításra, illetve, hogy megkönnyítsük a választópolgárok és a képviselők, valamint az egyetemi vezetők közötti kommuni kációt."

A CEU mellett kiállt több, mint 150 jeles európai és amerikai tudós, köztük 14 Nobel-díjas, akik aláírták a budapesti Közép-Európai Egyetemet (CEU) támogató nyílt levelet.

Támogatja a CEU-t Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője is. A hazai tudományos körökből a legnevesebb szakkollégiumok is elutasítják a kormány terveit.

Levelet írt az ELTE rektora a karok dékánjainak - adta hírül a 24.hu. A levélben egyetempolitikai szempontokra hivatkozva arra kéri őket, hogy egyetlen szak se álljon ki külön véleményt nyilvánítani a CEU bezáratásáról, amíg hétfőn, április harmadikán nem terjeszti azt az egyetem és a rektori konferencia vezetése elé. A rektor szerint a CEU-ügy egyébként felsőoktatási polémia.

Egyenlő feltételeket kért

A hazai tudományos élet szereplői között vannak olyanok, akik támogatják a kormányzati szándékot. A Debreceni Egyetem kormány által kijelölt kancellárja, Bács Zoltán szerint a CEU „versenyelőnyt” élvez, mert amerikai diplomát is kiadhat. Bár jó kapcsolatot ápolnak a CEU-val, de az egyenlő feltételek megteremtése mellett foglalt állást.

A kormány javaslata a Felsőoktatási törvény módosítására veszélyezteti az egyetem akadémiai szabadságát - írta közleményében a CEU, amelynek álláspontja szerint úgy tűnik, a kormány rájuk szabta a változtatást. Az indítvány a kormány érvelése szerint viszont a Magyarországon működő külföldi egyetemekkel kapcsolatos szabálytalanságokat rendezné. Orbán Viktor pénteken kijelentette, a CEU csalást követ el, Tuzson Bence szerint azzal, hogy két intézmény működik és hogy a diplomák kiadásának jogát szerezhették meg szabálytalanul.

Az USA aggódik, a magyar kormány meglepett

Az Egyesült Államok is kifejezte aggodalmát a magyar kormány törvénytervezete miatt. Ha elfogadják azt, a változtatások szerintük hátrányosan érintik a CEU működését, akár az egyetem bezárásához is vezethetnek – közölte Mark C. Toner külügyi szóvivő az amerikai kormány honlapján pénteken.

A magyar kormány részéről erre Kovács Zoltán reagált péntek este. A kormányszóvivő úgy fogalmazott, a magyar kormány „meglepetten tapasztalja” az amerikai külügy „ténybeli tévedéseken alapuló” közleményét.