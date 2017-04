50 ezres büntetések: van, ahol felfüggesztik az eljárásokat

Óbuda polgármestere arra kérte meg az Óbuda–Békásmegyer Közterület-felügyelet vezetőjét, függesszék fel azokat az eljárásokat, amelyeket a közlekedésbiztonsági kamerák által rögzített szabálytalankodók ellen indítottak.

Bús Balázs szerint az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) egyértelmű jogi állásfoglalásáig kell szüneteltetni az ügyeket.

Az óbudai polgármester korábban kijelentette: a jogszabályoknak megfelelően bírságolt eddig a III. kerületi közterület-felügyelet a kamerák felvételei alapján.

Tarlós István a Magyar Hírlapnak adott interjúban azt mondta, a kétszintű önkormányzati rendszer Budapesten nem hatékonyan működik. "Sajnos a kerületi közterület-felügyeletek indirekt módon érdekeltek például abban, hogy minél több büntetést szedjenek be, ez pedig így nem elfogadható. Kell valamilyen társulás a közterület-felügyelet ügyében, amely központi irányítás alatt működik. Erről folyik már az egyeztetés, remélem, hogy a kormány is partner lesz. Most egyébként ott tartunk, hogy ez a szervezet ma huszonháromféleképpen működik Budapesten, akárcsak a parkolási rendszer. El kell dönteni, hogy egy főváros van, vagy huszonhárom."

Az ORFK korábban az Index-szel azt közölte: "arra tekintettel, hogy a közterület-felügyelet által használt kamerák nem felelnek meg a külön jogszabály által támasztott követelményeknek, a felvett jármű üzembentartójának

objektív felelőssége alapján történő bírságszabás kizárt."

Tehát ha a járművezető személye ismertté válik, azaz bevallja a tettét, akkor meg lehet bírságolni, ha nem (mondjuk mert papíron a hozzátartózóját kellene vádolnia), akkor az üzembentartóval szemben

nem lehet szankciót alkalmazni.

A rendőrségi kamerarendszerrel más a helyzet. Az autópályákon és főutakon felszerelt VÉDA rendszer kamerái megfelelnek a közúti közlekedésről szóló törvénynek, szemben a közteresek kameráival.