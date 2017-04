A törvény tervezett módosításának visszavonását kérték a CEU melletti tüntetés résztvevői - a nap hírei

A felsőoktatási törvény módosításáról szóló tervezet visszavonását kérték és az oktatási autonómia fontosságát hangsúlyozták a Közép-európai Egyetem melletti tüntetés résztvevői Budapesten. A tiltakozó akció a parlament előtti Kossuth téren ért véget. Az Oktatási szabadságot csoport szervezésében tartott demonstráción a szervezők becslése szerint mintegy tízezres tömeg, valamint civil és oktatási szervezetek képviselői vettek rész. A tervezett módosítás szerint a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A javaslatról már a jövő héten tárgyalhat az Országgyűlés. A CEU diszkriminatívnak tartja a benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet. Navracsics Tibor oktatásért is felelős uniós biztos az Index hírportálnak azt írta: fontosnak tartja, hogy az esetleges szabálytalanságok korrekciója után az intézmény folytathassa működését Budapesten.

A többi között a külföldi egyetemek magyarországi működéséről kezd vitát jövő heti ülésén a parlament. Az Országgyűlés 4 napos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. Hétfőn az erdőgazdálkodási törvény módosítása, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát érintő változtatási javaslatok vitái kerülnek napirendre. A héten megtárgyalhatják a reklámadóról szóló módosítási javaslatot is, amely alapján az idén 20 milliárd forintot kaphatnak vissza az érintett vállalkozások.

A Kúria irányításával bírók vizsgálják az új polgári törvénykönyv alkalmazásával összefüggésben az ítélkezési gyakorlatban felmerülő problémákat, jogértelmezési nehézségeket - mondta a munkálatok összefogásával megbízott kúriai bíró. Kovács Zsuzsanna hozzátette: ha indokolt, akkor joggyakorlat-elemző csoport, a Kúria polgári kollégiuma vagy akár jogegységi tanács elé is utalhatók a felvetődött kérdések. Az új Ptk. 2014. március 15-én lépett hatályba, ám a korábban létrejött jogviszonyok esetében számos területen még évekig, esetenként akár évtizedekig is a régi kódex rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ombudsmanhoz forduló közérdekű bejelentések több mint fele megalapozott volt - ez derül ki az alapvető jogok biztosa tavalyi tevékenységéről szóló beszámolóból. Székely Lászlóhoz tavaly az elektronikus rendszeren 314 beadvány érkezett. Ezek alapján az ombudsman aggasztónak nevezte a fogvatartási helyeken tapasztalt, gyermekek közötti fizikai, illetve szexuális erőszakot, a gyermekprostitúciót és droghasználatot.

Nem érdemes utolsó pillanatra hagyni az adóbevallás elküldését - erre hívta fel a figyelmet a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András megjegyezte: annak a 800 ezer magánszemélynek akinek visszajár pénz, vagy jóváírás, az adóhivatal legkésőbb a beküldéstől számított 30 napon belül fizeti ki a visszajáró összeget. Az érintetteknek arra kell figyelniük, hogy a visszaigényléshez szükséges adatokkal kiegészítsék bevallásukat, írják be például a bankszámla számukat. Ha azt szeretnék, hogy a postás vigye házhoz az összeget, akkor a lakcím megadásával kell ezt jelölni.

A 2012-ben földrengés sújtotta Emilia-Romagna tartományba látogatott Ferenc pápa. A katolikus egyházfő Carpi dómterén tartott misét mintegy hatvanezer ember előtt. Olaszországnak ezt a részét 2012 májusában földrengés rázta meg, amelyben 28-an haltak meg, több ezren veszítették el otthonukat és 42 ezren munkahelyüket is. A dóm is romba dőlt. Ugyanitt XVI. Benedek pápa öt évvel ezelőtt a romok között mutatott be misét. Azóta a dómot újjáépítették.

Varsóban mintegy tízezren - elsősorban gyermekes családok - vettek részt az egyház támogatásával szervezett életvédő felvonuláson. A lengyel püspöki kar által meghirdetett akciót 12. alkalommal tartották meg Varsóban. A résztvevők Szent II. János Pál halálának 12. évfordulójáról is megemlékeztek A menetet a két varsói székesegyházban bemutatott szentmise előzte meg. A tömegrendezvény békésen ért véget.

Ismét ezrek tüntettek Németország több városában az Európai Unió mellett egy civil mozgalom felhívására. Berlinben a szervezők szerint mintegy hatezer fős tömeg gyűlt össze. A többi között Potsdamban, Hamburgban, Kölnben és Münchenben is tartottak demonstrációt.

A brit kormányfő szerint London soha nem engedi meg, hogy Gibraltár akarata ellenére más ország fennhatósága alá kerüljön. Theresa May azután beszélt erről, hogy diplomáciai viszály robbant ki London és Madrid között, miután a brit uniós tagság megszűnésének feltételeiről szóló brüsszeli tervezet gyakorlatilag vétójogot adna Spanyolországnak a Gibraltárt érintő döntésekben.