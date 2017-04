Felpörgött a választási kampány Magyarországon

A Jobbik országos plakátkampányt indít, hogy bemutassa, miért alacsonyak a bérek, miért nem jut pénz nyugdíjemelésre, oktatásra, egészségügyre Magyarországon - közölte Jakab Péter, a Jobbik szóvivője szombati sajtótájékoztatóját követően az MTI érdeklődésére.

Megfogalmazása szerint a korrupciót nem láthatatlan emberek követik el valahol egy messzi-messzi galaxisban, hanem kisemberek konyhapénzét lenyúló "fideszes nagyurak".

A plakátokon párosával látható majd Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és Rogán Antal - tájékoztatott.

Jakab Péter elmondta, hogy a Jobbik által indított "Valódi nemzeti konzultáció" egyik fő tanulsága szerint az embereknek elegük van a miniszterelnök környezetében tomboló korrupcióból és a bérek, a nyugdíjak, az oktatás és az egészségügy helyzetével.

A Jobbik szóvivője elmondta: a korrupció ma Magyarországon éves szinten 400 milliárd forint kárt okoz. Ez azt jelenti, hogy minden magyar munkavállaló egyhavi fizetését korrupt politikusok és haverjaik vágják zsebre szemrebbenés nélkül. Ennek kimondása szerinte nem negatív kampány, hanem "kőkemény igazságkampány".

A mostani kampány célja, hogy ráébredjenek az emberek, csak a mérhetetlen Fidesz-korrupció felszámolása után juthat pénz bér- és nyugdíjemelésre, oktatásra és minőségi egészségügyre. Ehhez pedig az kell, hogy 2018-ban a leendő Jobbik-kormány a lehető leggyorsabban bevezethesse a Lex Ludas Matyi elnevezésű antikorrupciós törvénycsomagot és a "földesúradót, mert a lopott pénz visszajár annak, aki megdolgozott érte" - hangoztatta Jakab Péter, a Jobbik szóvivője.

A Fidesz visszavág

Németh Szilárd, a kormánypárt alelnöke vasárnap Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a Jobbik szombaton indított sok százmillió forintos plakátkampánya a végső bizonyítéka annak, hogy

a Jobbik egy milliárdos pártja, Simicska Lajos pedig marionett bábuként mozgatja Vona Gábor pártelnököt.

Kiemelte, a milliárdos Simicska Lajos azt követően gondolta úgy, hogy "kell keresnie magának egy parlamenti pártot", miután a Fidesz-kormány nem úgy táncolt, ahogy ő gondolta, sőt a parlamentben neki nem kedvező döntéseket is kezdeményezett. "Vona Gábort meg is találta, meg is vette dekára" - mondta Németh Szilárd, hozzátéve, Simicska Lajos a Jobbiknak juttatott pénzért cserébe azt kérhet a párttól, amit akar.

A Fidesz politikusa szerint Vona Gábor utasításai alapján a Jobbik teljesen meg is változott. Németh Szilárd hangsúlyozta, a Jobbik elnöke nem először cselekszik így. "Jól láthatjuk, hogy a pénzért és az áhított hatalomért, amelyet beígért neki ez a milliárdos, (...) Vona Gábor bármire képes" - mondta, hozzátéve, hogy a Jobbik vezetőjének a mostani médiamegjelenésért teljes egészében el kellett árulnia régi önmagát, a "Jobbik lelkét" és régi szavazóit.

Németh Szilárd szerint ezért lehet azt látni, hogy a "Jobbik rendezvényein gyakorlatilag nincsenek emberek", hiszen korábbi támogatóik nem kértek abból a pálfordulásból, amelyet a régen magát nemzeti radikálisnak nevező párt végrehajtott "pusztán azért, mert Simicska Lajos megvásárolta őket".

A Fidesz alelnöke a Jobbik pálfordulásának részeként említette, hogy a párt szerinte "agyonhallgatta" a kvótanépszavazást a részvételi arány csökkentéséért,

majd nem szavazta meg a betelepítési kvóták ellen kezdeményezett alaptörvény-módosítást, továbbá "végig összeállt azokkal az álomgyilkosokkal", akik az olimpia megbuktatásával akartak maguknak új politikai esélyt teremteni.

Németh Szilárd szerint utóbbi miatt a Jobbik meg is kapta a dicséretet "Heller Ágnes csodafilozófustól" és Kőszeg Ferenctől, a Magyar Helsinki Bizottság volt elnökétől. "Ők keblükre ölelték a Jobbikot, és azt mondták, hogy a Jobbik nélkül bizony mi nem tudunk semmik sem lenni" - fűzte hozzá.

A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a Jobbikkal ellentétben a Fidesz-kormány nem engedett semmiféle üzleti, vagy politikai nyomásgyakorlásnak, és ezután sem fog. Ellenben az nagyon nagy kérdés, hogy "Vona Gábor milyen hűségesküt tett Simicska Lajosnak" - folytatta Németh Szilárd, arra is rákérdezve, hogy a Jobbik vajon nem azt ígérte-e a milliárdosnak, hogy kormányra kerülésük esetén újra gyarapíthatja majd a vagyonát.