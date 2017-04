Ilyen térdprotézist kérjen, ha sportol és később is szeretne

Egy új térdsebészeti eljárást mutat be az Uzsoki Kórház. A ragasztóanyag nélküli térdprotézisek jó csontállományú betegeknél rövidebb műtétidővel és kevesebb szövődménnyel is jár - mondta az InfoRádiónak a Semmelweis Egyetem traumatológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Hangody László elmondta, térdprotézis akkor szükséges, amikor a térdízület már nagyon károsodott.

„Teljesen elpusztultak a porcfelszínek, az ízületi belhártyán és a tokon is olyan elváltozások láthatók, amelyek már regeneratív, biológiai eljárásokkal nem gyógyíthatóak.

Olyan betegeknél is előrehaladott lehet az ízületi károsodás, akik fiatalok, aktívak és továbbra is sportolni akarnak, az ő esetükben különösen kedvező, ha - ahogy a csípőnél is - ragasztó nélkül ültethető be a protézis – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem traumatológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

„Ennek az az előnye, hogy a protézis esetleges elhasználódása esetén, ami 10-15-20 év is lehet, a csere egyszerűbb. Már a beavatkozás is hozhat előnyöket:

rövidebb a műtét, kevesebb fertőzéses szövődménnyel, hegesedéssel jár.”

Az Uzsoki Kórház osztályvezető főorvosa jelezte, 134 ilyen, ragasztó nélküli térdprotézises műtét értékelése már megtörtént. Ez a térdprotézis azoknak a betegeknek való, akiknek a csontállománya jó minőségű – tette hozzá Hangody László.

„Ahol a csontbenövés segítségével a protézis biztonságosan rögzíthető.

Minél jobb a csontállomány, annál biztonságosabb a csontbenövés.”

Ez a fiatalabb korosztály és azok a középkorú, illetve idősebb betegek azon része, akik rendszeres fizikai aktivitáshoz szoktak – tette hozzá a traumatológus főorvos.

