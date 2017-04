Egyre többen esnek a civilizációs betegség áldozatául

A KSH adatai szerint tizenkét év alatt megduplázódott a cukorbetegek száma Magyarországon. A Magyar Diabétesz Társaság felmérése szerint még ennél is nagyobb a növekedés. Az okokról Kempler Pétert, a Semmelweis Egyetem Egyes Számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára beszélt az InfoRádióban.

Kempler Péter elmondta, a Magyar Diabétesz Társaság vizsgálata az OEP adatbázisában szereplő, vércukorcsökkentő készítményt kiváltott cukorbetegek adatain alapult. Ez alapján 2001 és 2014 között a betegek száma 70 százalékkal, 772 ezerrel nőtt és köztük sok a gyerek is – tette hozzá a Semmelweis Egyetem Egyes Számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára.

„Ez tehát nem becsült adat, mint a KSH-é, hanem mért.”

A Magyar Diabétesz Társaság elnöke hozzátette, a tényleges cukorbetegek száma ennél is magasabb; sokan nem kapnak gyógyszert, csak diétáznak. Előfordul az is, hogy bár a betegnek fölírnak gyógyszert, de nem váltja ki – fűzte hozzá Kempler Péter. És mint mondta, sok százezer olyan is van, akiről nem tudják, hogy cukorbeteg, ugyanis a 2-es típusú cukorbetegség – a betegek 94 százalékának ez a típusa van – sok esetben tünetmentes, és csak véletlenül derül ki – mondta a Semmelweis Egyetem Egyes Számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára.

„Világtendencia, hogy a cukorbetegek száma nő.

Civilizációs betegség, együtt jár a túlsúly, a magas vérnyomás gyakoribbá válásával, a zsíranyagcsere-zavarokkal, a húgysav-emelkedéssel, és azzal, hogy mozgásszegény életmódot folytatunk: ülünk a számítógép előtt.”

A felmérés arra is utalt, hogy a cukorbetegség fontos szövődményeinek – infarktus, stroke - előfordulása csökkent – mondta Kempler Péter. A Magyar Diabétesz Társaság elnöke ezt a cukorbetegség jobb kezelésével indokolta.

„Így is évi harmincezer cukorbeteg hal meg, naponta tíz cukorbeteg lábát vágják le; 2014-ben 3658 cukorbetegét vágták le, minden kétszázadikét. Ez riasztó szám.

Egy lábamputáció nemcsak a beteg, hanem a család életét is megkeseríti, nem sok beteg szokta túlélni.”

