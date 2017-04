Hajózárral védik a határokat

Hajózárral állja útját a migránsoknak a Dunán és a Tiszán a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium. Kilenc rendőrségi és két katonai hajóval járőrözve igyekeznek lezárni a migránsok elől a folyók magyar–szerb határszakaszát. Emellett helikopterekről is figyelik majd a vízen és a folyók két oldalán a gyanús mozgásokat – írta a Magyar Nemzet.

Kontrát Károly belügyi államtitkár az állami televízióban arról beszélt, hogy a jogi határzár életbelépése és az új intelligens kerítés működésbe állítása után a Duna és a Tisza maradt az egyetlen lezáratlan határszakasz a térségben. Igaz, a széles és erős sodrású folyókon a nagy kockázat miatt eddig sem sokan próbáltak bejutni az Európai Unióba,

ezután azonban még kevesebb esély lesz vízi úton kikerülni a határzárat.

Úgy tűnik, a magyar határzár máris átrendezte a migránsútvonalakat - olvasható a Magyar Nemzetben. Helyi beszámolók szerint a szerb oldalról eltűntek a migránsok.

Ezt látszik erősíteni az is, hogy a Police.hu adatai szerint az elmúlt napokban egyetlen illegális határátlépővel szemben sem intézkedtek a határrendészek. Szakértők szerint a migránsok és az őket irányító embercsempészek

megpróbálják megkerülni a magyar határra felépített kerítéseket.

Torlódások lehetnek húsvétkor

Péntektől Románia is szigorításokat vezetett be a határátkelőkön az unió most hatályba lépő határellenőrzési kódexének megfelelően. Emiatt jelentősebb torlódások alakulhatnak ki már a héten, de a húsvéti hosszú hétvégén mindenképpen a magyar-román határátkelőkön.

A rendelet értelmében ugyanis

az EU-ban szabad mozgási joggal felruházott polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind be-, mind kilépéskor.

Az okmányok adatait össze kell vetni a schengeni információs rendszerrel, illetve a lopott vagy elveszett dokumentumok Interpol-adatbázisával, hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az Európai Unióban.

A szigorítás nemcsak az EU külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határ ellenőrzés megszüntetéséről. Az unió így próbálja megnehezíteni, hogy saját nevükön vagy lopott okmányokkal visszatérhessenek hazájukba azok az uniós polgárok, akik korábban az Iszlám Állam oldalán harcoltak.