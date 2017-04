Ismét jól befűtöttek nekünk

Az országos és a fővárosi napi maximumhőmérsékleti, valamint a budapesti legmagasabb minimumhőmérsékleti napi rekord is megdőlt hétfőn. Újpesten 26,4, Edelényben 27 Celsius-fokig melegedett a levegő - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Honlapjukon azt írták: az enyhe éjszaka után, április 3-án megdőlt a legmagasabb minimumhőmérsékleti fővárosi rekord. Mostanáig ezen a napon 1985-ben volt a legmelegebb hajnal a fővárosban, akkor Ferihegyen 12,2 Celsius-fokot mértek. Most ennél több mint 1 fokkal melegebb volt, János-hegyen 13,3 fokot mértek hétfő reggel.

A meteorológiai szolgálat hétfő délutáni, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt is tudatta, hogy megdőlt az országos és a fővárosi maximumhőmérséklet napi rekordja is. A fővárosban eddig a Gellérthegyen mérték a legmagasabb hőmérsékletet április 3-án, 25,1 fokot. Most ennél Újpesten több mint 1 fokkal volt melegebb, 26,4 fok az új rekord.

Az országos napi melegrekord mostanáig 25,9 fok volt, amelyet 1938-ban Nyíregyházán rögzítették. Most ennél 1,1 fokkal melegebb volt Edelényben, így az új április 3-ai országos melegrekord 27 fok lett.

Előrejelzés

Keddtől mérséklődik a meleg. Kedden főként a nap második felében helyenként zivatar is várható, amelyet erős vagy viharos széllökés, jégeső és akár jelentős mennyiségű csapadék is kísérhet. A következő napokon inkább 10-15 fok körüli maximumok lesznek jellemzőek. A hétvégén várható ismét napsütéses időjárás és 20 fok körüli meleg.