Kósa: éppen a magyar diákok védelme indokolta a CEU-t is érintő törvénymódosítást

A Fidesz frakcióvezetője utalt ara: megvannak azok a feltételek – és korábban is megvoltak -, amelyek alapján Magyarországon külföldi egyetemi diplomát lehet kiadni, magyar oktatási intézménnyel együttműködve.

Az egyik feltétele az, hogy létezzen nem csak jogi, hanem - miként fogalmazott - szervezet-szociológiai értelemben is az az egyetem, amelynek tudományos és oktatási tevékenységére hivatkozva diplomát adnak.

Legyen meg továbbá az érintett két állam közti egyezmény, amely ezeknek a diplomáknak a kölcsönös elismerését állami szinten garantálja.

"Ellenkező esetben a problémát az jelenti, hogy Magyarországon egy magyar diák jelentős tandíjat fizet be egy olyan intézménynél, amelyről azt vélelmezi, hogy jogosan kap egy diplomát, és később jön rá, hogy ezt nem ismerik el.

Ezt rakjuk rendbe" - mondta Kósa Lajos.

Hozzátette azt is, hogy e feltételeknek egyébként a CEU meg tud felelni, és erre a törvény megfelelő határidőt is ad. Sőt, a jogszabály azt is kezeli, hogy miután bizonyos föderális államokban a felsőoktatás nem szövetségi, hanem tagállami hatáskör, az erre vonatkozó megállapodást a szövetségi állam engedélyével magával a tagállammal meg lehet kötni vagy azzal a szervezettel, amely a felsőoktatás felelőse.

"Szerintünk a magyar felsőoktatás, a versenysemlegesség és a magyar diákok védelme megköveteli, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek alapján döntsék el a fiatalok, milyen felsőoktatási intézményt választanak.

A Közép-európai Egyetem működését, annak oktatási programját, azt, hogy ott mit tanítanak, ez a törvényjavaslat ebben az értelemben semmilyen módon nem érinti"

- jelezte a Fidesz frakcióvezetője.

"Természetesen látjuk a kibontakozó politikai vitát, de annak egy nagyon-nagyon jelentős része félreértésen alapul" – hangsúlyozta Kósa Lajos.

